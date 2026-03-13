±ß²¼Íî¡¢°ì»þ159±ßÂæ¸åÈ¾¡¡1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê°ÂÃÍ¿å½à
¡¡13Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£2024Ç¯7·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¿å½à¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¡ÖÍ»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡×¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¿´ÍýÅª¤ÊÀáÌÜ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë160±ß¤ËÇ÷¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ64Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á159±ß42¡Á44Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï78Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á182±ß65¡Á69Á¬¡£
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï13Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÇ°Æ¬¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤âËüÁ´¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»Ô¾ì¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£