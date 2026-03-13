生後30日目の赤ちゃん犬たちは、巣箱の外に出たくて仕方ないようで…？脱走して大冒険を楽しむ光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で12万8000回再生を突破。「ただただ可愛い～！」「癒されます」といった声が寄せられています。

【動画：生後30日目の『赤ちゃん子犬たち』→巣箱から脱走をして…とんでもなく尊い『お部屋の大冒険』】

赤ちゃん犬たちが巣箱の外に出たら…

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、柴犬専門犬舎「武蔵照陽荘」で生まれた赤ちゃん犬たちの成長記録が投稿されています。ご紹介するのは、生後30日目の赤ちゃん犬「すみれ」ちゃんと「つつじ」ちゃんがお部屋の中を冒険した時の様子です。

2匹は巣箱の中で生活しているのですが、「外に出てみたいな～」と壁の上からお顔を出していることが多く、自力で壁を越えて脱走してしまったこともあるそう。

この日も2匹揃って「出して～！」とアピールしていたかと思うと、いつの間にかすみれちゃんが脱走を成功させて、お部屋をウロチョロしていたとか。周囲の匂いを嗅ぎながらよちよち歩きで冒険する姿は、思わずニヤけてしまうほど可愛らしいです。

大冒険を楽しむ姿が可愛い！

巣箱の外に出るとビビッて動けなくなってしまう子も少なくないそうですが、すみれちゃんはすぐに慣れてニコッと笑顔に。そしてその後も、お母さん犬の「りっちゃん」に見守られながら、お部屋の中を楽しそうに動き回っていたといいます。

途中から、つつじちゃんも巣箱の外に出てきて冒険を開始。さっそく座椅子をガブガブと噛んで、イタズラ好きな一面を発揮していたそうですよ。

何にでも挑戦する姿勢が素敵

しばらくするとすみれちゃんはりっちゃんの食器台の前に行き、「これ何だろう？」とばかりに水が入ったお皿をカジカジと齧り始めたとか。そして美味しそうなごはんがあることに気づくとペロペロと舐めて味見し、最後はお皿の水を飲んでみていたそう。好奇心旺盛で何にでも挑戦する姿は、とてもたくましくて素敵です。

大冒険を終えた後は、巣箱の中に戻った2匹。どうやら疲れてしまったようで、仲良くくっつきながら爆睡していたそうですよ。これからも2匹が新しい世界を知ったり色々なことに挑戦したりしながら、元気にすくすく成長してくれますように。

この投稿には「最高に可愛い」「好奇心旺盛で子供という印象」「尊すぎて天に召されるかと思った」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃん犬たちの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。