テレビの中のアナウンサーの「こんにちは」を聞いた犬の反応が、可愛すぎると反響を集めています。

話題となっている動画は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「挨拶を分かってるのかな」「癒しでしかない」といったコメントが寄せられています。

【動画：テレビでニュース番組を見る犬→アナウンサーが『こんにちは』と言うと…愛おしいリアクション】

テレビでニュース番組を見る犬

TikTokアカウント「kanan0692」に投稿されたのは、リビングでテレビのニュースを見ていたミックス犬「あおい」くんの様子。あおいくんは、生後8ヶ月のパピーちゃんなんだそう。

フセをした状態で落ち着いてテレビを見ているあおいくんは、足を投げ出してとってもリラックスしているよう。すると、テレビではちょうどニュースが始まる時間に。

「こんにちは」にちゃんとお返事

2人のアナウンサーが「こんにちは」と深々とお辞儀をすると、あおいくんは小刻みに尻尾を振って挨拶に応えます。まだまだパピーのあおいくん、礼儀正しすぎます…！

よくよく聞いてみると、アナウンサーの「こんにちは」の後に「ウッ」というあおいくんの小さな声が。ちゃんとお返事しているぬいぐるみのような愛らしい姿は、悶絶級の可愛さです。

普段からテレビが大好き

飼い主さん曰く、あおいくんは「テレビを見るのが大好き」なのだといいます。犬のアニメや映像を、先輩犬と一緒に普段からよく見ているんだとか。

テレビからの「こんにちは」に、律儀にお返事してくれるあおいくん。愛嬌満点のあおいくんの姿は、たくさんの人をキュンとさせることとなったのでした。

投稿には「挨拶を分かってるのかな」「癒しでしかない」「しっぽで返事してる！」「そのあんよ大好き」「挨拶ができるとってもいい子」「無限ループしちゃう可愛さ！！」といったコメントが寄せられています。

あおいくんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「kanan0692」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kanan0692」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。