「病気なのかなぁ？」藤木直人、近影ショットに心配の声続々。「痩せ過ぎてない？」「大丈夫ですか」
俳優の藤木直人さんのスタッフが運営する公式Xアカウントは3月12日、投稿を更新。近影ショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】藤木直人の近影ショット
投稿には「痩せました？大丈夫ですか？」「最近痩せすぎてて心配」「痩せ過ぎてない？」「病気なのかなぁ？」「細いお身体で沢山召し上がるのですね」「食べるの大変そうや」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「最近痩せすぎてて心配」同アカウントは「大変美味しゅうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。藤木さんのソロショットで、大きなかき揚げ丼らしいものを前に笑みを浮かべている姿が写っています。しかし注目したいのは巨大な丼ではなく、藤木さんです。フェイスラインがとてもシャープな印象になっており、以前よりも痩せたように見えます。
7日にも近影ショットを投稿7日にも藤木さんの写真を公開していた同アカウント。ドラマ共演者の超特急・柏木悠さんの広告写真とのショットですが、こちらは痩せ過ぎている印象はそこまでありません。気になる人はチェックしてみてくださいね。
