進水した「ひのき」（前）と「すぎ」＝１３日、ジャパンマリンユナイテッド磯子工場

警戒監視に特化して任務に当たる海上自衛隊の新たな艦艇「哨戒艦」２隻の命名・進水式が１３日、ジャパンマリンユナイテッド磯子工場（横浜市磯子区）で開かれた。艦名は「ひのき」と「すぎ」で、就役は昨年１１月に進水した「さくら」と「たちばな」とともに２０２７年３月ごろを予定している。

海上幕僚監部によると、これら４隻は２３年度計画哨戒艦で、いずれも樹木名に由来した艦名となった。

近年、日本周辺の海域では中国など周辺国の海洋活動が急速に拡大・活発化している。海自は警戒監視任務に護衛艦だけでなく、本来は後方支援に当たる補給艦も活用するなど運用への負担が急増。哨戒艦導入で対応力強化を図る狙いだ。

海自によると、この日進水した２隻は排水量１９００トン、全長９５メートル、幅１２メートル、最高速力２５ノット。乗組員は約３０人と省力化し、将来的には人手不足に対応するため無人化を視野に入れる。

武装も最小限とし、艦首に３０ミリ機関砲１基を装備した。艦尾には多目的甲板を備えており、後日、警戒監視用ドローンや電磁波情報収集機材も搭載する。３月に組織改編で編成される「水上艦隊（仮称）」の下、新たに組織される「哨戒防備群（同）」に配属予定としている。

式典には、若林洋平防衛政務官ら関係者ら約１００人が出席した。