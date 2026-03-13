英国ロック界のカリスマで元ザ・スミスのボーカリスト、モリッシー（６６）が宿泊先のホテルの騒音を理由に、最新のコンサートをキャンセルした。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１２日、報じた。

モリッシーの公式ウェブサイトにある「メッセージ・フロム・モリッシー」のブログには、１２日に予定されていたスペインのバレンシアにあるパロウ・デ・レス・アーツでの公演が「睡眠不足のため不可能になった」と記載されている。

「モリッシーはミラノからバレンシアまで車で移動したが、騒音のためバレンシアで休息を取ることができなかった。諸事情により、ショーの開催は不可能となった」とブログには書かれていた。

別の投稿では、モリッシーが宿泊したホテルを「言葉では言い表せない地獄」と表現し「彼が回復するには１年かかるだろう。しかもそれは控えめな表現だ」と主張した。

コンサートをキャンセルするまでの状態になった最大の原因は、明らかに騒音の蔓延だったという。「モリッシーは２日間かけて車で移動し、水曜日の夜遅くにバレンシアのホテルに到着した」と、１２日の別の記事には書かれていた。

ナーバスなことでも知られるモリッシーは「フェスティバルの騒音や大音量のテクノミュージック、メガホンでのアナウンスのため、夜通し眠ったり休んだりすることは全く不可能だった。この経験によって、私は昏睡状態に陥ってしまった」と主張している。

先週に１４枚目のソロアルバム「メイク・アップ・イズ・ア・ライ」をリリースしたばかりのモリッシーは、昨年もいくつかの公演をキャンセルしており、６月に予定されていたストックホルム公演は、観衆の支持が得られなかったことを理由に中止となった。９月にはボストンとコネチカットでの公演をキャンセルしている。

また今年１月にはカリフォルニア州ランチョ・ミラージュと、サンディエゴ・シビック・シアターのコンサートを「処方箋の副作用」を理由に延期している。