「メルカリ」が検索急上昇ランキングを発表

フリマアプリ「メルカリ」を運営する株式会社メルカリは13日、野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている選手に関する検索データを分析した「メルカリトレンド通信」を発表した。壮行試合期間（2月22日〜2月28日）と大会開幕後の1次ラウンド期間（3月6日〜3月10日）を比較した結果、検索数の急上昇ランキング1位は吉田正尚外野手（レッドソックス）で、大会前後で約7.3倍に増加したという。

吉田は1次ラウンド全試合で4番を務め、勝負強い打撃を発揮。豪州戦では1点を追う7回に逆転2ランを放つなど存在感を示した。全4試合で安打を記録し、打率.500、2本塁打、6打点と結果を残したことが、検索数の急増の要因と考えられる。

一方、急上昇ランキングではトップ5に入らなかった大谷翔平投手（ドジャース）は、壮行試合から1次ラウンドまでの期間で日本代表選手の中で検索数最多を記録。ランキング上では吉田が“大谷超え”となったものの、試合の有無に関わらず断トツの検索数。二刀流スターの注目度の高さが改めて示される結果となった。

なお検索数急上昇ランキングでは2位に鈴木誠也外野手（カブス）の4.3倍、3位にロッテの種市篤暉投手（ロッテ）の2.5倍。4位に金丸夢斗投手（中日）の1.9倍、5位に周東佑京内野手（ソフトバンク）の1.8倍となっていた。（Full-Count編集部）