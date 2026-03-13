◆国内女子プロゴルフツアー 台湾ホンハイレディース 第２日（１３日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）

第２ラウンドが行われ、史上初の開幕２連勝を目指し、５位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、４バーディー、２ダブルボギーの７０で回り、通算３アンダーの単独トップに浮上した。強風や傾斜のきついグリーンに苦戦する選手が多く、出場１０７人でアンダーパーは佐久間のみとなった。

７９と落としたヌック・スカパン（タイ）が通算イーブンパーの２位。７５の鶴岡果恋（明治安田）、７２の吉沢柚月（三菱電機）、７８の金沢志奈（クレスコ）が通算１オーバーの３位に並んだ。

７４の入谷響（加賀電子）、７６の菅楓華（ニトリ）が２オーバーの７位。７４の古江彩佳（富士通）は３オーバーの９位、７２の永峰咲希（ニトリ）、ともに７６の高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）と山内日菜子（ライク）が４アンダーの１０位に並んだ。

今大会は日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会。日本ツアーの台湾開催は４８年ぶり、海外開催は４６年ぶりとなる。賞金総額は３億１５４２万円、優勝賞金は５６７７万５６００円。