「遊具を変えて」子どもたちの声で公園がリニューアル 北九州市
北九州市にある公園がリニューアルし、子どもたちにお披露目されました。リニューアルのきっかけは、日頃から利用する子どもたちの「声」でした。
■テープカット
「リニューアル、どうぞ。」
「わー！」
13日午前、北九州市八幡西区の大原公園で、地元の小学生およそ40人が参加して、生まれ変わった公園のお披露目会が開かれました。
新たな公園づくりは、子どもたちがアイデアを出し合って進められました。
老朽化が進む鉄棒や、ブランコを新しくしたほか「アスレチック遊具が欲しい」という声を受け、クライミングが楽しめる遊具も整備されました。
■小学生
「滑り台がガタンゴトンってなっていて楽しい。」
要望は遊具だけではありません。
■小学生
「前はゴミがいろんなところにあって、ゴミ捨てが大変でした。ゴミを捨てないようにみんなできれいにしようと考えました。」
公園のゴミをなくそうと、子どもたちがデザインした注意喚起の看板が設置されました。
子どもたちの思いが詰まった新しい公園。
北九州市の武内市長は「子どもの夢や気づきをカタチにする取り組みを今後も進めていきたい」としています。