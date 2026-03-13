ガソリンの高騰による影響は運送会社など様々な分野にも出始めています。山形県は経営安定に向けて特別金融相談窓口を設置しました。



天童市にある運送会社ベア・ロジコでは大型トラックや冷凍車などおよそ60台を保有しています。燃料には軽油を使っていて、すでに原油価格の高騰の影響が出ているといいます。



ベア・ロジコ本田常務裕「12日から燃料の改定があって先月に比べ1リットルあたり40円くらい上がっている」





ベア・ロジコでは月間20万リットルの軽油を使っていて影響の長期化を懸念しています。ベア・ロジコ本田常務裕「1円上がれば20万円ほどの圧迫があるということで40円というと800万円くらい。それが1年も続けば1億円くらいの費用増になる。うちは長距離がメインなんですよ。なのでダイレクトに1便ごとで結構上がってしまうそれがどこまで続くか分からないので早く終わってほしい」こうした状況を踏まえ半数の顧客からは燃料などの価格上昇によるコストの増分を別建ての運賃として設定する「燃料サーチャージ」をもらっているということです。ほかにも使用する燃料の削減を目的にドライバーに対し緩やかにアクセルを踏むことや車間距離にゆとりを持つなどの「エコドライブ」をお願いしているということです。こうした中、政府は19日からガソリン元売り会社に対して補助金の支給を始めると明らかにしました。しかし、現状の厳しさは続きそうです。ベア・ロジコ本田常務裕「ただ補助になっても軽油を158円までおさえるということなので158円というとかなり高いんですね。効果がないとは言いませけれどもただ158円というのは実際運送会社はきつい水準というのは間違いない」今後に関して行政などによる迅速な対応を期待したいとしています。ベア・ロジコ本田常務裕「トラック協会とか業界団体に働きかけてもらいたい。以前もコロナの時に燃料の補助を出してもらった。早めの動きを期待したい」運送業者をはじめさまざまな業界に原油価格高騰の影響が出ていることを受け、県は3月9日から当面の間「特別金融相談窓口」を設置しました。県内の状況を把握し、影響が出ている場合は支援策を検討していきたいとしています。