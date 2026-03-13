天津浜海ハイテク区にあるテック企業、天津木牛流馬科技発展でエンボディドロボットのテストと検証を行う従業員。（２月２７日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

【新華社天津3月13日】中国渤海湾沿岸に位置する天津市の国家級新区「浜海新区」は今年に入り、スマートテクノロジーやバイオ医薬、新エネルギーなどの優位性のある産業分野に注力。発展の歩みを加速させ、京津冀（北京・天津・河北の2市1省）地域の質の高い発展に向け、新たな原動力を注入している。

中国の春節（旧正月）連休明けの出勤初日に当たる先月24日、浜海新区管轄下の天津港保税区にある天津臨港投資控股集団は今年度の重点プロジェクト集中起工式・工事再開式を開催し、新たな1年に向けたプロジェクト建設ブームを巻き起こした。

今回集中的に起工、再開した重点プロジェクト3件は、港湾ハブの高度化や新エネルギー産業の配置といった重点分野を網羅している。

天津市軌道交通Ｚ４線を走行する車両。（１月１８日、ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

浜海新区管轄下の中新天津生態城（中国・シンガポール天津エコシティー）内では、各企業が春節連休中も停止することなく、市場シェア獲得に向け機先を制すべく、発展の余地拡大に力を入れていた。

同区域内のバイオ医薬大手、丹娜（天津）生物科技はこのほど、ドイツなど複数の国からの数十件の受注を獲得した。同社が開発、生産した早期侵襲性真菌感染症検出製品は高感度・高特異性といった中核的な強みを持ち、90カ国以上に輸出されている。

同社の周沢奇（しゅう・たくき）董事長は「当社の海外サービスおよび技術支援チームは春節連休中も当番制で業務に当たり、世界中の顧客からの問い合わせやアフターサービスなど、さまざまな要望に迅速に対応した」と語った。

天津港の第２コンテナふ頭。（１月３日、ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

浜海新区管轄下の天津経済技術開発区では、医薬品開発・製造受託（CDMO）を手がける凱莱英医薬集団（アシムケム・ラボラトリーズ）が人工知能（AI）や自動化技術の蓄積された知見を基に、AIスマート設計、無細胞タンパク質合成、自動化ハイスループットスクリーニングの三大コア技術を完全に融合した全自動無細胞進化プラットフォームの立ち上げに成功。データとアルゴリズムを用いて酵素進化プロセスをハイスループットで高精度、効率的なものにし、合成生物学分野に画期的な進展をもたらした。

データによると、昨年は浜海新区の主要経済指標が引き続き改善し、域内総生産（GDP）は通年で5％増、固定資産投資は5.7％増、一般公共予算収入は6.3％増となった。

ふ頭でガス輸送パイプラインを点検する中国石油化工集団（シノペック・グループ）天津液化天然ガス（ＬＮＧ）受け入れターミナルの従業員。（２月６日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

同区では昨年4月、中国・上海協力機構（SCO）持続可能発展産業協力会議が開かれ、インフラや新エネルギー・新素材、鉱山・石油化学などの重点分野で複数のプロジェクトが調印された。同区は中国が地域経済協力や経済グローバル化に参加する上で、年々重要な窓口として存在感を増している。独自の立地優位性と産業基盤を生かし、同新区は一層開放により改革を推進し、改革により活性化を促し、内外連携による発展の「新たな空間」を絶えず拡大していくと期待される。（記者/梁姊）