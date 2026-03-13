アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役で知られる声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが脳出血のため死去した。87歳だった。東京都出身。所属事務所が13日発表した。昨年末から今年にかけ、人気キャラに息を吹き込んだ人気声優の訃報が相次いでいる。

昨年11月、人気アニメ「SLAM DUNK」の安西先生役で知られる西村知道さんが、病気療養中に死去。79歳だった。1974年から今年まで有名アニメ作品に多数出演。「うる星やつら」友引高校校長、「機動戦士Ζガンダム」のジャミトフ・ハイマン、「魔神英雄伝ワタル」の剣部シバラク、「幽☆遊☆白書」ではジョルジュ早乙女役の他にナレーションも務めた。

同12月には「サイボーグ009」002役、NHK「クローズアップ現代」のナレーションを務めた石原良さんが急性心不全のため死去。94歳だった。

今年1月には、「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役で知られる塩屋浩三さんが脳出血のため死去。71歳だった。「忍たま乱太郎」の第三協栄丸、「ワールドトリガー」の鬼怒田本吉などを演じ、独特の声質でコミカルな役から重厚なキャラクターまで幅広く活躍した。

2月には「サザエさん」のイクラちゃん役で知られる声優の桂玲子さんが誤嚥性肺炎による呼吸不全のため死去。89歳だった。桂さんは「サザエさん」放送開始から54年間同役を務めるも昨年6月に惜しまれながら降板。他にも「ヤッターマン」オモッチャマ役、「一休さん」さよちゃん役など国民的アニメの主要キャラを務めた。