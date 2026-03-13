◇プロ野球オープン戦 ヤクルト 11-0 オリックス（13日、神宮球場）

ヤクルトは本拠地・神宮球場での今シーズン初試合を迎え、11得点の完封勝利と快勝をあげました。

先発マウンドにあがったのは開幕投手へ期待もかかる吉村貢司郎投手。初回から2アウト2、3塁などピンチを招くも、要所を抑えて5回無失点に抑えます。

このピッチングに応えるように打線が躍動。2回に赤羽由紘選手のタイムリーで先制すると、3回にも無死1、3塁のチャンスを生かした増田珠選手のタイムリーでリードを広げます。

さらに6回には、オスナ選手に待望の一発。無死1塁で打席に向かうと、オリックスの2番手・権田琉成投手の初球を振り抜き、レフトスタンドへの確信2ランを放ちます。さらにこの回、ヤクルト打線が猛攻。鈴木叶選手がタイムリーを放つと、代打・伊藤琉偉選手も起用に応えタイムリー。さらに丸山和郁選手のゴロの間にランナーが生還し、この回一挙6得点としました。

7回には、乱調を見せたオリックスの4番手・平野佳寿投手の前に無死満塁の好機をつかみます。ここで赤羽選手と伊藤選手が連続タイムリーで3点を追加。得点は二桁、11得点に到達します。

打線が躍動するなか、投手陣もオリックス打線に得点を許さず。ピンチを招くも要所を抑えスコアボードに0を刻み続けます。6回以降は継投策に出て、荘司宏太投手、大西広樹投手、木澤尚文投手、星知弥投手が無失点リレー。

池山隆寛監督の神宮初陣を快勝で飾りました。