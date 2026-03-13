中京テレビ・阿部芳美アナ、第1子男児出産 『オドぜひ』アシスタント
中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。
【写真】かわいい我が子！阿部芳美アナが第1子男児出産
我が子の写真を添えて「ご報告です。先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！お腹の中ですくすくと育ち、「おぎゃーー！」と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います。無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです。妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と記した。
続けて「初めての育児は分からないことの連続で…「全てのことがこれであっているのか？」「ちゃんと息をしているか？」「暑くないか？寒くないか？」など次々と心配なことが浮かんできます（笑）。今後も悩みは尽きないと思いますので、先輩ママパパの皆さんに色々と教えていただきたいです。私自身もきちんと体を休めながら、息子とともに少しずつ成長していけたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いします！！」と呼びかけている。
阿部アナは1995年4月10日生まれ、横浜市出身。『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』アシスタントなどで活躍する。夫は、プロサッカー選手の森勇人。2025年12月、第1子妊娠を発表していた。
【写真】かわいい我が子！阿部芳美アナが第1子男児出産
我が子の写真を添えて「ご報告です。先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！お腹の中ですくすくと育ち、「おぎゃーー！」と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います。無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです。妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と記した。
阿部アナは1995年4月10日生まれ、横浜市出身。『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』アシスタントなどで活躍する。夫は、プロサッカー選手の森勇人。2025年12月、第1子妊娠を発表していた。