１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１３９円３７銭（０・３０％）安の４万６８８５円１６銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割にあたる２０２銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、６３３円３５銭（１・１６％）安の５万３８１９円６１銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値下がりしたことで、読売３３３と比べて下落幅が大きかった。

前日の米株式市場では、中東情勢の悪化を受けた原油価格の高騰により、物価高や景気減速が意識され、主要な株価指数がそろって下落した。流れを受けた東京市場でも、半導体関連株を中心に幅広い銘柄で売りが広がった。一方、商社や鉱山関連株などは上昇した。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、総合コンサルティング会社のベイカレントの６・６７％が最大だった。本田技研工業（５・５６％）、ルネサスエレクトロニクス（５・２４％）と続いた。

上昇率は、岩谷産業（７・５８％）、三井海洋開発（６・７１％）、古河電気工業（６・０８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２０・８２ポイント（０・５７％）低い３６２９・０３。