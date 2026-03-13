ボクシングのトリプル世界戦（横浜ＢＵＮＴＡＩ）の大会前会見が１３日、横浜市で行われた。メインでＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級１位の元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）は、同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝との一戦に向けて「メンタルもフィジカルも感情的にも素晴らしいコンディション。自分自身はキャリアも名前もあり、僕と対戦するにあたっては過去にみんな１００％で来てくれた。増田選手もそれと同じか、それ以上で整えてくると思っている」と意気込みを語った。

ドネアはド派手な出で立ちで登場し、この試合への自信をにじませた。上半身は素肌の上に透け透けの伝統衣装を１枚まとい、前は開けているためほぼ裸。さらに、下半身は袴に下駄という独自解釈の“和装”で現れた。武士道好きを公言するフィリピンの英雄は、室町時代の日本刀を趣味で飾っているという増田とともに刀を抜くポーズを取って写真撮影。「彼（増田）はとんでもない左のパンチを持っている危険な相手」と警戒しつつ、「この業界で２５年間戦ってきて、あらゆる経験をしてきた。お互いがベストの状態でリングに上がったときに、どんなものが生まれるか楽しみ」と、穏やかに笑った。

ともに強打を持つだけに“斬り合い”のような好勝負に期待が集まるが、増田は「ドネア選手のパンチは一発もらうとヤバい。パンチ力だけじゃなく、タイミングも気をつけて、被弾しないようにしたい」と警戒。また、ほぼ裸だったドネアの肉体について「じっくり見てないが、明日の計量でお互いゆっくり見ることになる。楽しみ」と意に介さなかった。