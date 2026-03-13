県内の自殺対策についてです。



かつて秋田は人口10万人あたりの自殺者の数、自殺率が19年連続で全国ワーストでした。



ここ15年の県内で自殺した人の数をみると、2010年に400人を下回って以降、年々減少傾向にあります。



去年は172人で、2010年の半分以下、統計を取り始めてから最も少なくなりました。



去年の自殺率は速報値で19.2人と、全国で6番目の高さでした。





■自殺予防の有効策は？2021年設置の研究センターが調査

依然として高い状態が続いていますが、着実に下がりつつあります。背景にあるのが、自治体や民間団体、それに大学の研究機関などが連携して取り組んできた自殺予防対策です。かけがえのない命を守る現場のいまを取材しました。

秋田市にある秋田大学の医学系の研究棟です。



ここに県内の自殺対策の中核を担う研究センターがあります。



各市町村の住民や民生委員などから聞き取った内容をもとに自殺を防ぐ有効な策を考え、実行に移しています。



2021年に設置されて以降、県内で自殺した人に関する様々なデータも収集、分析してきました。



宮本翔平さん

「秋田県の男性は特に70代80代が課題であると。全国と比べて秋田県の男性っていうのはそもそも自殺率が高いですよ。女性に関しても70代80代になると全国平均より増えてしまう。なので男女ともに70代80代に対しては自殺対策っていうのをうっていかないといけないよねっていうのがこのデータで示すことができると思っています」



センターで中心的な役割を担っている特任助教の宮本翔平さん。



看護学と精神保健学が専門です。



自殺予防につながる有効策を打ち出すため、県の全域で調査を行ってきました。



宮本翔平さん

「これが初年度にやった大きい調査のアンケート用紙ですね。その年に自殺で亡くなった方とか、ご家族亡くなった方もいらっしゃって、そういう方からすると、なんでこんなアンケートが送られてきたんだとお電話いただいたりとか、こういうアンケート送ってくんなって言われることもあったんですけども」



いま特に重要だと考えている取り組みがあります。



高齢者だけでなく若年層にも働きかけて、自殺の芽を摘むことです。



宮本翔平さん

「全国的に見て多分秋田県は少子高齢化が一番ってことは、日本の10年後20年後はこうなる可能性っていうのはあるよねっていうことは言えるのではないかなと思います」

■「精神科医がいらなくなれば一番いい」 多くの患者と向き合う医師の思い

心の不調と向き合う最前線。



秋田市中心部にあるクリニックには高校生や大学生、それに働き盛りの社会人などが多く訪れています。



眠れない、イライラする、気分が落ち込んで食欲がなくなるといった悩みを訴える人がほとんどだといいます。



メンタルクリニック秋田駅前 稲村茂院長

「いろんなつらいことがあって、友達同士とか、あの家族同士で愚痴をこぼしたりできるとですね、ちょっと楽になるんですけども、あのつらいことがあっても、ぐっと耐えて簡単にいうと頑張ってやってると、だんだん症状が出てきてダウンしてしまうっていう方が多いんだと思いますね」

「秋田県民ってね我慢強いんですよね」「落ち込んでも人に言わないうちに、いきなりつらくなって死んでしまう方が多いんですよね」「仕事は頑張ってやんなくちゃいけない、学生は勉強しなくちゃいけないとかですね、後はおうちのことをしっかりやんなくちゃいけないっていうね、そういう中でがんじがらめになってて、本当の自分の気持ちに沿って生きてないんだと思うんです」



利用者は年々増加傾向にあり、1日に訪れる人は約50人。



中には症状が改善したと思われた矢先に突然、自ら命を絶つ人もいたといいます。



治療を終えても再び受診に訪れる人は約2割。



心の健康を保ち続けることができる環境づくりも重要だと指摘します。



稲村茂院長

「心の病気も早期発見するようになってるし、結構気軽にね、受診してもらってはいますけど、早めに受診してもらった方が早くよくなるわけですよね」「地域でお互いに支え合いができると、精神科医はいなくなりますよね。そして、死ななくてはいけない、自殺しなければいけない人がゼロになって、精神科医もいらなくなれば一番いいかなとは思いますね」

■中学校で“SOS講座” 「本当に困ったときはリアルで」

自殺をさらに減らすためにはどうすればいいのか。



県内の教育現場で行われているのが“SOS講座”です。



宮本翔平さん

「ストレスって何っていうと、簡単にいえば心とか体が大変だなとか嫌だなって感じる時です」「今皆さん中学生です。中学生のときは今どういう悩みを抱えてますか？これは隣同士で話し合ってみましょう。小さなことでいいですよ」



生徒

「部活でしょ…」



生徒のやりとり

「意外にさ、女子との悩みとかは男子に言うのもいい」「わかる」「なんか違う考え方じゃん男子と女子って、だからいい」「漏らさないしね」「違う意見をくれる」



講座では、自分の悩みを周りに共有して心の健康を保つ術を身につけてもらうことが狙いです。



宮本翔平さん

「自分の体っていうのは気づかないうちにとっても頑張ってることっていうのがあります。だからたまにはいたわってあげないといけないし、甘えたりわがままになるってことも非常に重要です。いつも皆さん頑張ってると思うので、本当にしんどくなったらSOSを出してください。そして、もし友達から出されたら、上手にSOSを受けてあげてほしいなと思います」

「一番やっちゃ駄目なこと言いますね、絶対やっちゃ駄目なのは、Xとかインスタとか、あとTikTokとかで友達作ってそこで言うの絶対駄目です。なんで駄目かっていうと、本当にSOS出さないといけないときっていうのは、解決方法もわかんないし、自分でもどうしてもいいかわかんないっていうので、リアルな大人じゃないと利用されます。それでトラブルにあって、解決が大変なこともありました。だからこそ、本当に困ったときはリアルでいきましょう」



2年 工藤凛太さん

「部活とか勉強で自分も悩むことがあったので、なかなか人には打ち明けられなかったので、今後はもっと人に相談していきたいなと思いました」



2年 佐藤愛桜さん

「自分でこの先の人生、悩むこともたくさんあると思うんですけど、そのときに近くにいる人にしっかり頼って自分も話を聞いてあげて、悩みを解決していきたいです」



医療、そして教育の現場からもデータを集め、研究が進められている県内の自殺対策。



その中核を担ってきた秋田大学の研究センターは今年度で廃止され宮本さんが立ち上げた企業が活動を引き継ぎます。



悩みを共有し、互いに支え合うことができる社会。



宮本さんが描く秋田の未来です。



宮本翔平さん

「秋田県の自殺死亡率を25位までにしたい、2040年までに25位。これが一番の目標です」「ゼロにすることはもちろん理想ではあるけど、いきなりゼロにしますっていうのは、あまりにも自殺予防をしてきた人たちに失礼だと思う。研究者にしてもそうだし、現場にいた人たちに失礼、あの人たちが積み重ねたものを私が言語化し、反映し、戦略立てていく。それが今後やっていくことなのかなっていうふうに思ってます」



依然として高い自殺率が続く秋田県。



かけがえのない命を守るための取り組みが続いています。



県内では、SOSの受け手となるゲートキーパーの育成も進められています。



追い詰められた時に誰かに悩みを打ち明けるができ、それを受け止めてもらえる地域づくりが大切だと感じました。



宮本さんは、飲食店で働く人向けの講座なども開いて働く世代の自殺予防も強化したいと話していました。