農業・林業・漁業、それぞれの分野で専門的な知識や技術を身につけた研修生の修了式が秋田市で行われました。



研修を終えた27人は全員県内で仕事に就く予定で、秋田の一次産業を支える新たな力として歩みを進めます。



県は、一次産業の担い手を育成するための研修を行っていて、今年度は農業・林業・漁業の各分野で合わせて27人が、2年間の課程を終えました。



農業について学ぶ「秋田アグリフロンティア育成研修」では、座学や農家との実習を通して、農作物の栽培方法や経営に関する知識などを身につけます。





林業の技術者を養成する「秋田林業大学校」では、木の伐採や測量の手順、専用の重機の操作方法などを習得。「あきた漁業スクール」では定置網漁や刺し網漁などの魚を獲る手段のほか、船の操作やメンテナンスなどについても学んできました。このほかにも、水産業に興味がある未経験者を対象とした無料の研修も行っています。あきた漁業スクール修了 石井秀樹さん「いま私たちの胸にあるのはこれまでの学びへの感謝と漁師としての未来への希望です。研修で得た知識と技術を糧に、秋田の漁業を支える一員として地域の発展に貢献できるよう日々精進します」県内では業種を問わず人手不足が課題となる中、新たに農業に携わろうとする人は増えています。昨年度の県内の新規就農者は270人。このうち、農家出身ではない新規参入は174人でこれまでで最も多くなりました。齋藤涼花さん（山形出身）「県南地域に訪れることがあって、そこで秋田の横手のリンゴをいただいたことがあったんですけど、その横手のリンゴがどの産地よりも、今まで食べたリンゴの中で一番おいしかったっていうところで、作っている人の姿も見続けていることで自分もこの産地でこの味を守り続けていきたいなと思っていたところでした」安達優馬さん（仙北市出身）「自分の地元の仙北市でも林業にとても力を入れているということでしたので、自分若いですしこれからだと思うので、地元の森林・林業を活性化していけるように、貢献していけるように頑張っていきたいなという風に思っています」研修を終えた27人は全員県内で仕事に就く予定です。秋田の一次産業を支える新たな力として歩みを進めます。