こちらは今から半世紀以上前、1970年に秋田北高校で撮影された映像です。



正面玄関に張り出されたのは合格者の受験番号とフルネーム。



自分の名前を見つけたのでしょうか？受験生とみられる女性がほっとしたような表情を浮かべています。



さらに当時は合格者の名前がテレビでも放送されていました。



記念に録画したという方もいたのではないでしょうか？



やがてテレビ放送はなくなり、30年ほど前から合格発表は受験番号のみとなりました。





咲き乱れる笑顔は春の訪れも告げるようなこの時季ならではの光景でしたよね。そして今年度は、専用のウェブサイトを通じて受験生それぞれに合否が通知される形式に変わりました。システム障害が発生し通知が遅れるトラブルもありましたが、結果を待つ緊張と合格の喜びはこれまでと変わらないようでした。秋田市の佐々木悠さんは、母親の真美さんとともに自宅でその時を待ちました。今年度からはそれぞれの高校での受験番号の張り出しがなくなり、完全にオンライン化。受験生は専用のウェブサイトにアクセスし、結果を確認することになります。しかし。「はいだめです。同じ」システム障害が発生して、結果が見られない状況が1時間余り続きました。そして。秋田高校に合格 佐々木悠さん「やっぱり待っている間になんか不安ていうのが積もってきて不安だったんですけど、まぁさらっと押しちゃったんですけど、結局はいい結果が見られてめっちゃうれしいです」母親の真美さん「もう感動しています本当に。受かって。やっぱり本当に勉強も本人本当に頑張っていたし、親もやっぱりねすごい支えてきて目標を達成できてよかったと思います」トラブルもありましたが、受験生たちはそれぞれの場所で結果を受け止め、次のステージへと向かいます。♢♢♢♢♢公立高校の1次募集では全日制と定時制あわせて5355人が受験しました。トラブルの影響で県教育庁は合格者の数をまだまとめきれていません。合格者の数が定員に満たなかった学科は、来週月曜日に2次募集の受け付けが始まります。県教育庁は原因は調査中とした上で「大変ご迷惑をおかけして申し訳ない。初年度ということで想定が十分でない所があったので、課題を洗い出して来年度以降に反映していきたい」と話しています。