女王・佐久間朱莉が単独首位で週末へ アンダーパー1人の超ガマン合戦
＜台湾ホンハイレディース 2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第2ラウンドが終了した。開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉が1イーグル・4バーディ・2ダブルボギーの「70」をマーク。出場選手で唯一の通算アンダーパー（3アンダー）まで伸ばし、単独首位で決勝に進出した。
〈連続写真〉最強・佐久間朱莉のスイング ポイントは左ツマ先にあり
トータルイーブンパー・2位にヌック・スカパン（タイ）。トータル1オーバー・3位タイには金澤志奈、鶴岡果恋、吉澤柚月、チェン・ミンロウ（台湾）が続いた。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル4オーバー・9位。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル8オーバー・30位タイで予選を通過した。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：佐久間朱莉（-3）2位：ヌック・スカパン（E）3位：金澤志奈（+1）3位：鶴岡果恋（+1）3位：吉澤柚月（+1）3位：チェン・ミンロウ（+1）7位：菅楓華（+2）7位：入谷響（+2）9位：古江彩佳（+3）10位：神谷そら（+4）10位：高橋彩華（+4）10位：山内日菜子（+4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本ツアー新規大会のリーダーボード
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
【写真】うなじに目が行く…鶴岡果恋のドレスフォト
【写真】あまりにも優雅！ 金澤志奈の肩出しドレス
松山英樹は？ 米男子高額大会のリーダーボード
〈連続写真〉最強・佐久間朱莉のスイング ポイントは左ツマ先にあり
トータルイーブンパー・2位にヌック・スカパン（タイ）。トータル1オーバー・3位タイには金澤志奈、鶴岡果恋、吉澤柚月、チェン・ミンロウ（台湾）が続いた。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル4オーバー・9位。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル8オーバー・30位タイで予選を通過した。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：佐久間朱莉（-3）2位：ヌック・スカパン（E）3位：金澤志奈（+1）3位：鶴岡果恋（+1）3位：吉澤柚月（+1）3位：チェン・ミンロウ（+1）7位：菅楓華（+2）7位：入谷響（+2）9位：古江彩佳（+3）10位：神谷そら（+4）10位：高橋彩華（+4）10位：山内日菜子（+4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本ツアー新規大会のリーダーボード
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
【写真】うなじに目が行く…鶴岡果恋のドレスフォト
【写真】あまりにも優雅！ 金澤志奈の肩出しドレス
松山英樹は？ 米男子高額大会のリーダーボード