【第49回日本アカデミー賞】妻夫木聡・長塚京三・松村北斗・山田裕貴・吉沢亮がレッドカーペットに集結 優秀主演男優賞を受賞
日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、優秀主演男優賞を受賞した妻夫木聡（『宝島』）、長塚京三（『敵』）、松村北斗（『秒速5センチメートル』）、山田裕貴（『爆弾』）、吉沢亮（『国宝』）の5人がレッドカーペットに登場。笑顔で声援に応えながらゆっくりとレッドカーペットを歩いた。
【写真】オーラすごい…レッドカーペットを歩く吉沢亮ら
妻夫木は『ウォーターボーイズ』での初受賞以来、優秀主演男優賞6回、優秀助演男優賞3回の受賞歴を誇る。『ある男』では最優秀主演男優賞、『怒り』では最優秀助演男優賞、『悪人』では最優秀主演男優賞に輝いている。長塚は『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』（第21回）以来となる受賞。松村は今回、優秀助演男優賞（『ファーストキス 1ST KISS』）とのダブル受賞となり、俳優としての躍進ぶりを印象づけた。山田は今回が日本アカデミー賞での初受賞。吉沢は『キングダム』（第43回）で最優秀助演男優賞を受賞して以来の受賞となった。
優秀賞受賞者には、彫刻家・流政之がデザインした日本アカデミー賞の象徴ともいえるブロンズ像が授与された。
今回の日本アカデミー賞は、2025年1月1日から12月31日までに日本国内で公開された映画作品が対象。授賞式の司会はフリーアナウンサーの羽鳥慎一と、昨年『あんのこと』で最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務めた。
【写真】オーラすごい…レッドカーペットを歩く吉沢亮ら
妻夫木は『ウォーターボーイズ』での初受賞以来、優秀主演男優賞6回、優秀助演男優賞3回の受賞歴を誇る。『ある男』では最優秀主演男優賞、『怒り』では最優秀助演男優賞、『悪人』では最優秀主演男優賞に輝いている。長塚は『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』（第21回）以来となる受賞。松村は今回、優秀助演男優賞（『ファーストキス 1ST KISS』）とのダブル受賞となり、俳優としての躍進ぶりを印象づけた。山田は今回が日本アカデミー賞での初受賞。吉沢は『キングダム』（第43回）で最優秀助演男優賞を受賞して以来の受賞となった。
優秀賞受賞者には、彫刻家・流政之がデザインした日本アカデミー賞の象徴ともいえるブロンズ像が授与された。
今回の日本アカデミー賞は、2025年1月1日から12月31日までに日本国内で公開された映画作品が対象。授賞式の司会はフリーアナウンサーの羽鳥慎一と、昨年『あんのこと』で最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務めた。