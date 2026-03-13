大阪・関西万博の閉幕から３月１３日で５か月。パビリオンの解体工事をめぐり、博覧会協会の方針に疑問の声も上がっています。

【写真を見る】解体される万博会場の「西ゲート」

カナダ館は「敷地返還セレモニー」

（カナダパビリオン ローリー・ピーターズ政府代表）「心からの感謝を伝えたいです。心からおおきに！」

３月１３日に開かれた、万博のカナダ館の「敷地返還セレモニー」。

政府代表は博覧会協会から「敷地返却証明証」を受け取り、参加者はメープルシロップをブレンドしたウイスキーで節目を祝いました。

西ゲートの解体・撤去作業も進む



西ゲートの解体工事は３月９日から始まりました。鈍い音とともに、「西ゲート」の文字がゆっくりと降ろされました。

（清水貴太記者リポート）「私の身長が１７５ｃｍあるのですが、西ゲートの看板は地面から私の肩くらいまではありそうです。こんなに大きかったのですね」

工事業者によりますと、西ゲートの解体・撤去作業は約２週間を予定しているということです。

解体進む一方で「間に合わない」不安材料も…



万博会場の解体工事が着々と進む一方で、不安材料も明らかになっています。

協会幹部によりますと、自国でパビリオンを建てた４７館のうち、２館で今も許可が出ておらず、解体の工事が始まっていないということです。

協会の「ガイドライン」によりますと、タイプＡのパビリオンは「４月１３日までに敷地を返却しなければならない」とされています。

海外パビリオンの工事関係者は…

「パビリオンの解体には３、４か月かかるので、（期限の）４月１３日には絶対に間に合わない」

協会幹部は「きっちり期限を決めているわけではない」としていますが、期限を“骨抜き”にするような発言に対し、別の工事関係者からは困惑の声も。

（海外パビリオン 工事関係者）「万博の影響で産業廃棄物の処理場が満杯、事業計画を見直してもらった工事もある。工事期限は万博だけの問題じゃないので、軽く言われると困る」

未来にミャクミャクと禍根を残さないために…協会の手腕が問われています。