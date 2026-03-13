白木屋・魚民などで「生ビール1杯100円」セール 何杯でもOK 3月16日＆23日開催
モンテローザは、16日と23日の2日間、白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴など全国の対象店舗で、LINEまたは公式アプリ会員限定の「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施する。対象となる「キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）」が、何杯でも1杯100円（税込）で提供される企画だ。
同セールは、公式アプリ「モンテアプリ」の会員、または対象店舗のLINE公式アカウントを友だち登録している人が利用できる。注文時にLINEまたはアプリ内に表示されるクーポンを提示することで、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯でも1杯100円（税込）で注文できる。また、会員登録をしていない場合でも、来店当日に登録すれば利用可能としている。
対象となるのは、白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴などの全国790店舗（3月13日現在）。一部店舗は休業日の場合があるため、事前の店舗情報の確認を呼びかけている。
実施概要は以下の通り。
・対象商品
キリン一番搾り生ビール 中ジョッキ
・実施日時
実施日：2026年3月16日、3月23日
実施時間：15時以降の注文に限る（開店時間は店舗により異なる）
・対象店舗
790店舗（3月13日現在）
なお、セールは開店時間（15時）から閉店時間（ラストオーダー）までの注文が対象。利用には別途チャージ料（店舗によっては席料、お通し代）がかかる。また1人につき330円（税込）以上の料理を2品以上注文する必要がある。各種キャンペーンやセール、クーポン券、割引券、食事券などとの併用はできない。グループの場合は、1人がクーポンを提示すれば全員が利用できる。
