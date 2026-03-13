西山智樹・前田大輔らTAGRIGHT、特別番組「TAGRIGHT -THE NEXT-」放送決定 結成までの半年振り返る
【モデルプレス＝2026/03/13】西山智樹・前田大輔ら️TAGRIGHTの特別番組「TAGRIGHT -THE NEXT-」が、3月16日25時9分より日本テレビ系にて放送することが決定した。
【写真】タイプロ・日プ出身ら集結 新グループショーケース前日
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。2026年1月には、日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。この番組は、そんな彼らのグループ結成までの半年間の軌跡を振り返り、2月に出演した初の対バンイベント「BEAT AX VOL.9」の様子なども初出しする。結成されたばかりのTAGRIGHTのことを30分で知ることができる内容となっている。
HuluではTAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を現在配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、TAGRIGHTが1月に東京・日本青年館ホールで行ったショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像も配信中。3月22日からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント「BEAT AX VOL.9」の模様がHulu独占にて疑似生配信がスタート。特別番組「TAGRIGHT -THE NEXT-」とあわせて、TAGRIGHTの様々な姿を楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆TAGRIGHT、グループ結成の歩みを振り返る特別番組放送
