フワちゃん“活動再開後初”生放送番組出演へ 再出発を決意した背景などトークは本番次第
【モデルプレス＝2026/03/13】プロレスラーのフワちゃんが、3月20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月曜〜金曜17時）に生出演することがわかった。活動再開後初の生放送トークとなる。
約1年3カ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。再出発を決意した背景から、プロレスの道を選んだ理由、そしてリングに立つ現在の率直な思いまで、何が飛び出すかは本番次第。アシスタントのミッツ・マングローブ、コメンテーターの中尾ミエら個性豊かな出演者を前に、台本に収まらない“ガチンコ”トークが繰り広げられそうだ。（modelpress編集部）
