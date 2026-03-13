年度末に“68歳の新入社員”が誕生した。

元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（68）が、芸能事務所ジャパン・ミュージックエンターテインメントと契約したことが報じられた。同事務所には篠原涼子（52）、寺島進（62）、谷原章介（53）、芳根京子（29）らが所属している。

芸能事務所所属について石原氏本人は一部メディアの取材に応え、「今月入社しました。47年ぶりの新入社員です」とコメント。

「石原さんは、事務所に入ったら映画やドラマに挑戦したいと語っています。なんでも任侠ドラマ『日本統一』のファンで、自身で勝手に台本まで考えているとか。とはいえ主戦場となるのは、ワイドショーや情報番組でのコメンテイターとなるでしょうね」（スポーツ紙記者）

石原が所属することになった同事務所には、『ゴゴスマ』（TBS系）のMCを務める石井亮次アナウンサーも所属していることから、

「まずは同番組へのレギュラー出演は手堅いのではないでしょうか。さらに他の番組からも声がかかるでしょうね。政治のコメンテイターとして落ち目の人もいますから」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

名前があがったのは、政治評論家の田粼史郎氏（75）だ。

「田粼氏は自民党総裁選以来、一貫して高市早苗首相に批判的な発言を繰り返し、そのたびに炎上してきました。いわゆる“高市サゲ”コメントですね。元衆議議員の金子恵美氏からも“いくらなんでも世論を誘導、扇動しすぎ”と指摘されたことも。ネットでもオールドメディアの象徴のように叩かれ、“引退した方がいい”という声すらも上がっていますね……」

そんななかコメンテイターとして登場したのが政界を引退した石原氏だった。

「昨年から『サンデージャポン』（TBS系）や『Mr.サンデー』（フジテレビ系）に出演していますが、評判はまずまず。宮根誠司さんとの掛け合いで笑いが起こる場面もあり、バラエティへの適性も見せています。自民党の内情に詳しいポジションで、田粼さんとの入れ替えも十分あり得るのでは」（芸能関係者）