（C）日本アカデミー協会

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗、俳優の横浜流星、佐藤二朗、田中泯、渡辺謙が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。

【写真】松村北斗らシックなスーツ姿で豪華集結

◆横浜流星ら、スーツ姿で豪華集結


松村は「ファーストキス 1ST KISS」、横浜、渡辺、田中は「国宝」、佐藤は「爆弾」で優秀助演男優賞を受賞。

渡辺は鮮やかな赤のタキシード、横浜、田中はシックなスーツ姿を披露。佐藤と松村は笑顔で語らいながら闊歩し、会場は和やかな雰囲気に包まれていた。なお、松村は優秀主演男優賞での登場に引き続き2度目のランウェイとなった。

◆第49回日本アカデミー賞


同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。

司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】