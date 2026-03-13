横浜流星らシックなスーツ姿で堂々闊歩 SixTONES松村北斗＆佐藤二朗は和やかに談笑【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗、俳優の横浜流星、佐藤二朗、田中泯、渡辺謙が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】松村北斗らシックなスーツ姿で豪華集結
松村は「ファーストキス 1ST KISS」、横浜、渡辺、田中は「国宝」、佐藤は「爆弾」で優秀助演男優賞を受賞。
渡辺は鮮やかな赤のタキシード、横浜、田中はシックなスーツ姿を披露。佐藤と松村は笑顔で語らいながら闊歩し、会場は和やかな雰囲気に包まれていた。なお、松村は優秀主演男優賞での登場に引き続き2度目のランウェイとなった。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
