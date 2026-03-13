妻夫木聡・山田裕貴・吉沢亮ら、フォーマル衣装で集結 SixTONES松村北斗は3回目のレカペ登場【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の妻夫木聡、長塚京三、松村北斗（SixTONES）、山田裕貴、吉沢亮が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】「日アカ」主演男優賞俳優、フォーマル衣装で集結
妻夫木は「宝島」、長塚は「敵」、松村は「秒速5センチメートル」、山田は「爆弾」、吉沢は「国宝」で優秀主演男優賞を受賞。妻夫木、長塚、山田は白シャツに蝶ネクタイを合わせたタキシード、松村、吉沢はインナーまで黒で統一したスーツ姿で登場。最初、誰も一歩目を踏み出さない謙虚な譲り合いが見られたものの、長塚と山田が先陣を切って観客へ笑顔で手を振り、後列の妻夫木、松村、吉沢の3人も、談笑しながら仲睦まじくレッドカーペットを闊歩した。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
◆第49回日本アカデミー賞
