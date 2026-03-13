麻雀ファン必見！復活の『天牌』が116巻イッキ読みのチャンス！！

この記事にはプロモーションが含まれています。

全国の麻雀ファンの皆様……本当にお待たせしました！！

あの伝説の麻雀漫画『天牌』が、約3年半の時を経てついに、ついに連載再開です！！

『天牌』ってどんな話？

主人公は、ズバ抜けた麻雀の才能を持つ大学生の沖本瞬。同級生たちが次々と就職して社会に馴染んでいく中、「自分は麻雀で生きていく」「俺は一体どこまで強いのか」という己の実力への純粋な渇望から、退屈な日常を捨ててヒリヒリする裏世界へ飛び込みます。舞台は猛者が集う新宿の雀荘。そこで伝説の麻雀職人・黒沢と出会い、その生き様に魅せられた瞬が、命がけの闘牌を経て真の勝負師へと成り上がっていく金字塔です。

「ずっと待ってた！」

「でも、すでに100巻以上あるし、今から最新の展開に追いつくのは大変そう…」

そう思っているそこのあなた。ご安心ください！

今回の連載再開を機に、「最新話まで一気に追いついて、一緒に熱狂してほしい！」という思いから、絶対に見逃せないキャンペーンが始まりました！

驚愕の内容がこちら！

1巻～98巻が、驚異の【1巻99円】！

さらに、最終決戦が始まった99巻～116巻が【無料】！！

「麻雀ってえのは、どれだけ牌に魂を注ぎ込めるかだ！」

黒沢さんのあの名言が、再び胸を打つ。昔夢中になって読んでいた方も、途中で離脱してしまった方も、一気に最新の展開まで追いつくチャンスは今しかありません！

期間は 3月13日(金) ～ 3月22日(日) 23:59まで。

今週末のイッキ読みはこれで決まり！