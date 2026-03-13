【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

いま、深くうなずいてしまいました。おっしゃる通りですね。みんな見たいと思いますよ、パラリンピック。日本人選手がとても活躍していますしね。どうしてもっとパラリンピックを中継しないのか、そしてもっとニュースでやらないのか、私も毎回疑問に思っています。なんだかんだ言って「地上波はパラリンピックに冷たい扱いをしている」と言われても、反論できないんじゃないでしょうか。あと、民放そろって全力でNetflixの番宣をしてあげてる状態なわけですから、控えめに言ってもバカみたいですよね。

あと、今回のWBCで地上波テレビ局がもっと胸に刻んだ方がいいのは、「野球を見るなら全然配信の方が快適だということに、野球好きの視聴者が改めて気づいてしまった」ということですよね。Netflixなどの国際配信プラットフォームは、日本以外の試合もちゃんと配信してくれますし、途中にCMも挟まらない。変なアナウンサーとかタレントとかが出てきて「日本頑張れ！」とやたらと煽るようなこともしない。配信だから時差の面を考えても、見たい時に見られて非常に便利。

僕はそんなに特別野球好きではありませんが、そんな僕が想像しても、きっと「野球通なら野球通ほど」NetflixでWBCを配信してくれることの心地よさをしみじみ実感されているのではないでしょうか。現にSNSの世論はだいたいそんな感じになってますよね。

やっぱりこれって、ひとつは地上波の「過剰な盛り上げ」に原因があると思いますよ。もっとフツーに淡々と放送してくれたらな、と思う人は多いはずなのに、変な煽りをする癖がついちゃってるから、視聴者に見放されるわけです。もともとは「放送権料の高さ」のせいで地上波で放送できないことでNetflixを批判する声も多かったわけですけど、「いやいや快適じゃん、Netflix」と思わせたのは明らかに、地上波テレビ局の大失点ですよね。

「これで1000円くらいなら全然安いじゃん」と多くの人たちに思わせてしまいましたから、なかなか取り返しがつかないのではないでしょうか。もう、ドラマもスポーツも明らかに配信の方が面白い。バラエティーもだんだん配信の方が面白くなってきている。地上波に「安かろう悪かろう」ていうか「タダだろう悪かろう」イメージが定着しちゃってきているわけですよ。これ、ヤバいですよかなり本当に。まあ、持っている野球中継制作ノウハウを生かして「配信プラットフォームの制作会社になる」という今回の日テレさんは、ある意味非常に先見の明があったと言えるかもしれませんけどね。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

