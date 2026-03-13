【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#56

いやー、ビックリしました。2月5日の朝でした。

「ヤマハがゴルフ用品事業から撤退」というニュースを目にしたのは。

ヤマハといえば、1998年から2013年まで僕が専属キャディーを務めた藤田寛之さんがプロ入り当時から契約しているメーカーで、「お下がり」をもらって使っていたことがあります。

ゴルフがうまくない僕が打っても、打感とインパクト音が気持ちよかったという印象があります。

藤田さんのホームコースである葛城GC（静岡県袋井市）は、ヤマハ発動機創業者の川上源一さんがゴルフ界参入にあたり、名匠・井上誠一さんに依頼してつくったゴルフ場です。

ゴルフ事業の撤退は、3期連続の赤字見通しが理由で、その原因は、海外ブランドとの競争激化、原材料費の上昇、ゴルフ人口の減少などと報じられました。

ヤマハのクラブで思い出したのが、02年の「ソニーオープン・イン・ハワイ」です。

藤田さんは、同年に発売されるニューモデルのドライバーを前年秋から使っていましたが、どうもしっくりこないのはわかっていました。風の強いハワイで戦うには心もとないし、せっかくPGAツアーに推薦で出してもらったのでどうにか予選は通りたい。

ドライバーを替えようにも、現地にヤマハの関係者はいません。仕方なく会場に常駐している他社のツアーバスのスタッフに相談。そこで借りたドライバーを打ってみると「いい感じ」という。

「そんな理由で、今回はそのドライバーでいきます」と、藤田さんは日本にいるヤマハのスタッフに電話を入れて試合に臨みました。

大会中にはツアー選手の用具使用率を調査するダレル・サーベイ社のスタッフが、藤田さんのキャディーバッグを見にきました。借りもののドライバーにはヤマハのヘッドカバーをつけていたので、「ドライバーはヤマハです」と言ってカバーは外しませんでした。

試合は予選を通り、23位でフィニッシュ。大会が終わるとホノルルに滞在し、予定通りの長期合宿に入りました。するとヤマハのスタッフがドライバーを10本ぐらい持って日本から飛んできました。

ちなみに、この年の9月です。藤田さんが全日空オープンでジャンボ尾崎さんに1打差で惜敗したのは。55歳7カ月のツアー史上最年長優勝記録を樹立したジャンボさんは、これが最後の勝利となりました。

藤田さんは97年のサントリーオープンでジャンボさんを下して初勝利を挙げ、国内通算18勝。

12年には賞金王にもなり、24年の全米シニアオープンでは2位という輝かしい成績を収めました。それを支えてきたのはヤマハのクラブと熱心なスタッフのおかげに違いありません。

（梅原敦／プロキャディー）