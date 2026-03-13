Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

写真拡大

静岡駅には1日およそ100本の新幹線が発着していますが、営業終了後に快適な輸送を支える人たちがいます。真夜中に行われるスゴ技にテレビ初潜入しました。

ある金曜日の静岡駅…

（改札の様子）
「またね～～～！！」

新幹線の改札前には週末を前に多くの人の姿が。1日4万人が通勤や通学、観光などで利用しています。

（新幹線利用客）
「月2、3回は往復しています。静岡に家があって、単身赴任で名古屋で働いていてという感じで週末」
「（移動）時間に寝れるのが始発で、それがもうほんとに僕の幸せです」

静岡駅の新幹線は、朝6時2分に静岡始発のこだま・新大阪行きからスタートして、夜11時23分に静岡が終点となるこだままで、1日およそ100本が発着しています。

静岡駅は新幹線が“通過するだけの駅”と思われがちですが、早朝の一番列車は静岡駅から出発して最終列車は静岡駅で運転を終えるため、そこで使われる車両は静岡駅の周辺で夜を過ごしています。

それが、東静岡駅の北側にある「静岡電留線」で、ここに静岡駅が始発の車両が夜間、停車しています。

しかし、ただ単に停車しているだけではありません。乗客がいない真夜中のこのタイミングを利用して、快適な輸送を支えるための作業を行っているのです。

夜10時半。

（作業の様子）
「物品良し！」
こんばんは「こんばんは！」
今から何を？「今からですね、最終列車の方の洗面等の水回りの方の清掃を行います」

こちらの鈴木さんは、JR東海の駅や車両の清掃を行う「東海整備」で働くこの道12年のベテラン社員。

元自衛官で退官後にこの仕事を始めたといいます。

見慣れない様々な掃除用具が入ったバケツを手に、早速、作業現場へと向かいます。

（東海整備　鈴木　仁さん）
「作業長、こちら鈴木です。無線取れますか？移動禁止旗 幹線上りとの相互確認完了しました！」

ここからはテレビ初！普段は絶対に見られない営業終了後の知られざる新幹線の裏側に潜入します。

（東海整備　鈴木 仁さん）
「週末の金曜日、特に金曜日・土曜日はお客さんが飲んで帰ってくるので多少汚れがあるような予感がする。せっかく乗られる方が高いお金払っているので、できる限り丁寧にきれいを追求してやっている」

金曜日の夜は乗車率が高く、車内でお酒を飲む乗客も多いと言います。

夜11時20分、終電が到着するのを前にホームは閑散とした様子。

（場内アナウンス）
「♪ピンポンパンポーン。この列車は当駅止まりです。」

静岡駅止まりの最終列車がやってきました。鈴木さんも一礼して出迎えます。

乗客が降りるとまずは車内の忘れ物チェックを行います。運転手に業務開始を伝え、作業開始です。

（鈴木さん　無線）
「運転手さんとの打ち合わせ完了しました、どうぞ！」

終電のため、このあと乗り込む客はいませんが、鈴木さんは急いでいる様子です。それもそのはず、ここで鈴木さんに与えられた時間はわずか7分しかないのです。車両が駅を出るまでに16両すべてをたった2人で終わらせるため、ものすごいスピードで確認していきます。

（東海整備　鈴木 仁さん）
「きょうはないですね。金曜日で多いかと思ったら。」

ちなみに新幹線16両の長さはおよそ400メートル。ただ歩いて移動するだけでも5分程度かかります。全座席の忘れ物をたった2人で7分以内にチェックするスゴさがわかります。

（東海整備　鈴木 仁さん）
「よし！よし！」

慣れた手つきで次々と作業をこなしていく鈴木さん。見事7分以内に、すべての作業を終えることができました。

（東海整備　鈴木 仁さん）
「今彼が持っているのが、きょう出たトイレ周りのゴミ。」

この日は、金曜日にしては席に残されたゴミは少なかったようです。

（東海整備　鈴木 仁さん）
「この後は柚木（静岡電留線）での清掃が行われる。さらに丁寧にやられる。」

鈴木さんの担当はこれにて終了。車両を移動させた先では、別の清掃班が担当します。

扉が閉まると再び新幹線が動きだしました。これから向かうのが、東静岡駅の横にある静岡電留線。乗客を乗せた状態では決して走ることがない線路のため、ここを走る映像はかなりレアです！

車窓からは、すぐ横に在来線が！なんとも不思議な光景です。

ところで、車内をよく見てみると、座席のリクライニングが倒されたままのものも多く、車内の清掃と合わせてそれらも直していかなければなりません。しかし、停車すると間もなく…

（消灯）
「バン！」

車内の照明が消えてしまいました。

実は車内の電気は運転手がいなければ使うことができません。これは停車により電気を取り込むパンダグラフをたたんでしまうからなのです。

ただ、最新車両では、緊急用にバッテリーを搭載しているため、それを使い非常灯をつけることができますが、それでも通常に比べてかなり暗い状態です。

日付が変わり時刻は深夜1時。黄色のヘルメットをかぶり一列になって歩いてくる人たちが現れました。

（東海整備　田中琢人さん）
「今からJ43編成新幹線清掃を行います。机の清掃と床の清掃を主にやっております。」

8人組の清掃部隊が到着。するとまだ非常灯がついていない真っ暗な車内へと入っていきます。ここでの作業も、始発の準備があるため、午前3時までには終わらせなけばならず、のんびりしている時間はないのです。

非常灯がつくまでは暗闇の中を、ヘッドライトのみで清掃を行います。

（作業の様子）
「怪我なく、忘れ物ないようにお願いします！はい！はい！」

16両もある車内をわずか2時間で完璧な状態に仕上げる清掃プロ集団のスゴ技に迫ります！

まず注目するのは清掃道具。これにも、こだわりがあるそうで…

（東海整備　田中琢人さん）
「マイクロファイバークロスで水だけでも汚れが十分にとれるような化学繊維のものを使っていて、本来は大きいサイズですが他の作業者の方がこう縫ってもらって使いやすいサイズにしてもらって新幹線で使用しています」

雑巾をよく見ると手、縫いをしたお手製感がありますが、これが清掃を素早く、きれいに行う秘訣の一つのようです。

（東海整備　田中琢人さん）
「どんな人の手の大きさでも合うので、使いやすさとてもいいですね～」

夜間の清掃では座席や床のほかトイレなどのエリアまでほぼすべてが対象となります。

16両ある新幹線の座席数はなんと1314席。そのすべてを清掃するにはかなりのスピードが求められます。

（作業の様子）
「バン！バン！バン！」

テーブルも一度、開いて、拭き掃除を行いますが…そのスピードは、まさに神業！！

（東海整備　白石直槻さん）
Q.早いですね・・・
「もう8年やっていますので。結構やってますのでもう慣れてるとは思います。」

速いだけではなく、キレイに拭かなければなりませんが、そこにはコツがあるといいます。

（東海整備　白石直槻さん）
「一筆書きですね。コップを置くところを拭いて囲んで真ん中を拭く！」

この一連の動作を体が完璧に覚えていて、驚異的なスピードが実現できるのです。

（東海整備　白石直槻さん）
「刻みこんでいます！」

新幹線では車内で飲食する人も多く、中には座席に飲み物をこぼしてしまう人もいるため、ある秘密兵器を使っているといいます。それがオレンジ色のこちら！

（東海整備　田中琢人さん）
「座席の上にあるゴミとかチリとかを払うのと同時に、ここに水を感知するセンサーがあり、水に反応すると音が鳴るようになっている。」

（センサー）
「ピーピー！」

パッと見ではわからないシートの湿り気もこれで見落としがなくなるといいいます。ちなみに、座席の濡れが激しい場合はシートを取り換えて対応するといいます。

（東海整備　田中琢人さん）
「何も感じずに乗ってもらえることが1番いいのかなと。異変を感じないで始発に乗りそのまま目的地に向かっていただけるのが僕たちの仕事のやりがい。」

気づけば、間もなく午前3時。8人のプロたちがフル稼働で作業を行い、無事にすべての清掃を終えることができました。そして、また新しい1日が始まりました

仕事や観光で各地へと向かおうと多くの人が待つ中、キレイになった新幹線がホームに入ってきました。

（子ども）
「（新幹線）初めて！」
「席を倒すところ（好き）」

（ディズニーランドへ向かう人）
「結婚35周年のきょうは結婚記念日なんで、大体始発か泊りで（行っている）」

新幹線は、非日常を感じる場所で特別な思いを抱いて乗車する人もたくさんいます。

（新幹線・警笛）
「ブ～～～～～～～」

その大切な瞬間をステキな思い出にするため、きょうも見えないところで快適な空間づくりをしている人たちがいます。