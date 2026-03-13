13日午後から始まった衆議院予算委員会。採決の前提となる“締めくくり質疑”が行われ、野党は「審議日程」について強く批判しました。



（中道・長妻 昭議員）

「政府が1か月遅れてきて、そして年度内ということで無理筋のスケジュールで進んでいった。こういうようなことはもう前例としないとお約束いただけませんか。」

（高市首相）

「予算委員会の運びは国会でお決めいただくことなので、審議の在り方について内閣総理大臣からお答えすることは困難です。」





来年度予算案をめぐり、”ヤマ場”を迎えた与野党の攻防。12日の予算委員会でも野党側から質疑が飛び交いました。（中道・階幹事長）「質・量ともに充実した予算審議は必要不可欠であります。」”審議時間の不足”を指摘する野党に対し・・・（高市 首相）「国民の皆さまの生活に支障を生じさせないよう（来年度予算案を）年度内に成立させていただけますように、私どもも国会での審議に誠実に対応しております。」あくまで「年度内」成立にこだわる高市総理。反発する野党を尻目に、委員長の権限によって予算委員会では、13日最後の質疑が行われることが決定しました。衆議院の予算委員会では例年、70時間から80時間程度の審議が行われてきましたが、今回の審議時間はおよそ60時間となる見込みで、2000年以降で最も短くなります。「数の力」を背景に強硬姿勢を貫く与党。野党の中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党の4党は締めくくりの質疑を行うことを委員長権限で決めたことなどに抗議し、12日夜、委員長への解任決議案を提出。野党側は「極めて乱暴だ」と強く反発しています。一方、その動向に注目が集まっていた国民民主党。今週火曜日（10日）、与党から”年度内成立”に向けた協力を呼びかけられたものの態度を保留していました。13日、党の会合を開き対応を協議した玉木代表は-（国民・玉木代表）「来年度予算案に関する賛否の協議を行いました。結論は反対となりました。衆参の賛否は一致しています。異なることはありません。地方の意見を聞く分科会も今回行われていません。こういったプロセスにおいて極めて問題があるのは指摘せざるを得ない。」”プロセスに問題がある”として新年度予算案の採決では衆参両院で反対する意向を表明しました。”予算案成立”をめぐり与野党が二分するなか、13日午後に開かれた衆議院本会議では委員長の解任決議案が採決されました。（予算委員会）「予算委員長・坂本哲志くん解任決議案は否決されました。」与党の反対により否決。その後、午後3時すぎから予算委員会が開かれ現在も審議が続いています。来年度予算案はこのあと予算委員会で可決後、13日夜遅くに衆議院本会議でも可決される見通しです。一方、参議院では与党が過半数割れしていて年度内成立をめぐる攻防は依然続きそうです。