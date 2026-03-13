欧州株 続落、米大統領、イラン新指導者いずれも強硬姿勢崩さず
欧州株 続落、米大統領、イラン新指導者いずれも強硬姿勢崩さず
東京時間17:34現在
英ＦＴＳＥ100 10215.89（-89.26 -0.86%）
独ＤＡＸ 23344.78（-244.87 -1.04%）
仏ＣＡＣ40 7886.45（-97.99 -1.22%）
スイスＳＭＩ 12723.18（-118.98 -0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:34現在
ダウ平均先物MAR 26月限 46532.00（-189.00 -0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6650.00（-27.50 -0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24432.75（-127.25 -0.52%）
東京時間17:34現在
英ＦＴＳＥ100 10215.89（-89.26 -0.86%）
独ＤＡＸ 23344.78（-244.87 -1.04%）
仏ＣＡＣ40 7886.45（-97.99 -1.22%）
スイスＳＭＩ 12723.18（-118.98 -0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:34現在
ダウ平均先物MAR 26月限 46532.00（-189.00 -0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6650.00（-27.50 -0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24432.75（-127.25 -0.52%）