欧州株　続落、米大統領、イラン新指導者いずれも強硬姿勢崩さず
東京時間17:34現在
英ＦＴＳＥ100　 10215.89（-89.26　-0.86%）
独ＤＡＸ　　23344.78（-244.87　-1.04%）
仏ＣＡＣ40　 7886.45（-97.99　-1.22%）
スイスＳＭＩ　 12723.18（-118.98　-0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:34現在
ダウ平均先物MAR 26月限　46532.00（-189.00　-0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6650.00（-27.50　-0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24432.75（-127.25　-0.52%）