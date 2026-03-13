WBCで盛り上がる中、日本のプロ野球もファームリーグから一足早く開幕します！静岡発のプロ野球チーム「ハヤテベンチャーズ静岡」があす14日、開幕戦を迎えます。



ファーム参入1年目は28勝2年目の昨シーズンは35勝。そして3年目の今年、目指すは「50勝」！



チーム創設から指揮を執る赤堀監督の決意は…





（ハヤテ 赤堀監督）「ことしも勝ちにこだわって勝利に向かってやっていきたい。50勝を目指していく。」18人の新戦力が加わりコーチ陣も一新され37人で挑む今シーズン。「勝利」のキーマン・・・1人目は今シーズン、阪神から加入した野口 恭佑 選手 25歳。2022年現在、侍ジャパンでプレーする森下翔太選手らとともに育成ドラフト1位で阪神に入団。持ち味のミート力と長打力を兼ね備えた打撃で将来を期待されましたが、昨シーズンは1度も1軍でプレーすることなく戦力外通告を受けました。（野口選手）「『こんなはずじゃなかった』で終わってしまった。結果も残していなかった。厳しい世界というのはわかっている。可能性がある限りはセ・パ12球団に戻ることを目標に頑張りたい。」先週、ちゅ～るスタジアムで行われた阪神戦。これまで共に戦ってきた仲間を見つめる姿がありました。（永見アナ）「久しぶりのみなさんとの再会はどうですか？」（野口選手）「刺激もらえます。会っていろいろ話せたりもできて、うれしいですよ。・・・複雑ですけどね。」タイガースファンからは「愛され弟キャラ」と親しまれていた野口選手。グラウンドでは梅野隆太郎選手などのかつてのチームメートが野口選手を気にかける姿も。先輩からかけられた言葉とは…（野口選手）「それは、もう1つだけ『がんばれよ！』です。」先輩からの言葉を励みに新天地ハヤテからセパ12球団への復帰を誓います。（野口選手）「バッティングが自分の売りだと思う。1球1球フルスイングで挑むのでそこを見てもらいたい。」2人目は、明日14日の開幕投手に指名された元巨人 笠島 尚樹 投手。（笠島投手）「チームの1試合目を任せてもらえるのでうれしいという気持ちと「先頭」というプレッシャーも感じながら・・・」「大役」を任された笠島投手の武器はバッターの胸元をえぐる力強いストレート。昨シーズン、20試合に登板し、3勝6敗。勝ち星には恵まれなかったものの防御率はファームリーグ堂々の2位。最終戦までタイトル獲得のチャンスがあっただけに悔しさをにじませます。（笠島投手）「（昨季最終戦）5回まで投げ切ることができたが、防御率をとりたかったという悔しさが残る最終登板となった。」「防御率は、何点取られたか。自分の数字ということで大きくついてくる。1点でも少なく抑えられれば、チームは勝ちに近づくので（防御率に）こだわっていきたい。」★★★★★★★★★★★★★去年、あと一歩届かなかった防御率のタイトル獲得へさらに、ハヤテ2年目となる今年は巨人での経験もチームに還元したいと話します。（笠島投手）「菅野さんや戸郷さんすごい先輩の背中を見て、学ぶしかない4年間だった。戸郷さんなど先輩に教えてもらったことを1つずつ落とし込んで、周りにも伝えられたらと思う。」責任感がより増した頼もしき右腕があすの開幕戦、チームを勝利へと導きます。見どころ満載の明日14日のDeNAとの開幕戦、Daiichi‐TVでは午後1時30分から実況生中継でお送りします。解説は初代DeNA監督の中畑 清さんです。