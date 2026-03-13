【14日（土）全国天気】ポイント

伊豆諸島は大荒れ厳戒

太平洋側は晴天

日本海側は雲多め

気温は上向き3月らしい暖かさに

花粉は極めて多い

14日（土）は、低気圧が日本の南海上を発達しながら東進するでしょう。この影響で、伊豆諸島南部は、大荒れとなるおそれがあります。最大瞬間風速は40メートル、波の高さは9メートルの猛烈なしけ、24時間の降水量は、最大で100ミリに達する見込みです。まるで台風の接近をほうふつさせるような予想が出ていますので、厳重な警戒が必要です。

また小笠原諸島も、波の高さが8メートルの大しけとなるでしょう。一方、本州付近への影響は小さく、晴れる所が多い見込みです。ただ北風がやや強めに吹き、太平洋側では、高波に注意が必要です。

北陸以北の日本海側では、雲が取れにくいかもしれません。気温は冬の寒さだった13日より全国的に上向き、関東から九州は15℃前後まで上がる予想です。

北風のやや強く吹く所はありますが、おおむね3月らしい気温に戻る予想となっています。東日本を中心に、花粉は極めて多く飛びますので、引き続き、要注意です。

14日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 1℃（±0 4月上旬）

青森 -1℃（-2 平年並み）

仙台 2℃（＋2 3月下旬）

新潟 2℃（＋1 平年並み）

東京都心 5℃（＋1 平年並み）

名古屋 5℃（＋1 平年並み）

大阪 6℃（＋1 平年並み）

広島 6℃（＋1 3月下旬）

高知 6℃（-1 平年並み）

福岡 5℃（±0 2月下旬）

14日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（±0 平年並み）

青森 9℃（＋2 3月下旬）

仙台 13℃（＋1 4月上旬）

新潟 9℃（＋1 3月上旬）

東京都心 15℃（＋5 3月下旬）

名古屋 17℃（＋6 3月下旬）

大阪 13℃（＋2 3月上旬）

広島 15℃（＋3 平年並み）

高知 16℃（＋4 平年並み）

福岡 14℃（＋2 3月上旬）

【寒の戻りは解消へ、来週は続々と桜の季節到来か】

今週は寒気が流れ込みやすく、寒の戻りの1週間でしたが、ようやく状況が変わりそうです。週末には寒気が弱まり、3月らしい気温が戻ってくるでしょう。関東以西では15℃前後まで上がり、来週にかけても、春の暖かさが続く見込みです。

このため、桜は一気に成長し、高知、福岡、名古屋、甲府、東京などで、続々と桜が開花する予想となっています。来週の中頃は雨が降りますが、春の雨で、今週のような寒の戻りとはならないでしょう。ただ引き続き、花粉の大量飛散にご注意ください。