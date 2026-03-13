日テレNEWS NNN

【14日（土）全国天気】ポイント

伊豆諸島は大荒れ厳戒
太平洋側は晴天
日本海側は雲多め
気温は上向き3月らしい暖かさに
花粉は極めて多い

14日（土）は、低気圧が日本の南海上を発達しながら東進するでしょう。この影響で、伊豆諸島南部は、大荒れとなるおそれがあります。最大瞬間風速は40メートル、波の高さは9メートルの猛烈なしけ、24時間の降水量は、最大で100ミリに達する見込みです。まるで台風の接近をほうふつさせるような予想が出ていますので、厳重な警戒が必要です。

また小笠原諸島も、波の高さが8メートルの大しけとなるでしょう。一方、本州付近への影響は小さく、晴れる所が多い見込みです。ただ北風がやや強めに吹き、太平洋側では、高波に注意が必要です。

北陸以北の日本海側では、雲が取れにくいかもしれません。気温は冬の寒さだった13日より全国的に上向き、関東から九州は15℃前後まで上がる予想です。

北風のやや強く吹く所はありますが、おおむね3月らしい気温に戻る予想となっています。東日本を中心に、花粉は極めて多く飛びますので、引き続き、要注意です。

14日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　1℃（±0　4月上旬）
青森　　　-1℃（-2　平年並み）
仙台　　　2℃（＋2　3月下旬）
新潟　　　2℃（＋1　平年並み）
東京都心　5℃（＋1　平年並み）
名古屋　　5℃（＋1　平年並み）
大阪　　　6℃（＋1　平年並み）
広島　　　6℃（＋1　3月下旬）
高知　　　6℃（-1　平年並み）
福岡　　　5℃（±0　2月下旬）

14日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　5℃（±0　平年並み）
青森　　　9℃（＋2　3月下旬）
仙台　　　13℃（＋1　4月上旬）
新潟　　　9℃（＋1　3月上旬）
東京都心　15℃（＋5　3月下旬）
名古屋　　17℃（＋6　3月下旬）
大阪　　　13℃（＋2　3月上旬）
広島　　　15℃（＋3　平年並み）
高知　　　16℃（＋4　平年並み）
福岡　　　14℃（＋2　3月上旬）

【寒の戻りは解消へ、来週は続々と桜の季節到来か】

今週は寒気が流れ込みやすく、寒の戻りの1週間でしたが、ようやく状況が変わりそうです。週末には寒気が弱まり、3月らしい気温が戻ってくるでしょう。関東以西では15℃前後まで上がり、来週にかけても、春の暖かさが続く見込みです。

このため、桜は一気に成長し、高知、福岡、名古屋、甲府、東京などで、続々と桜が開花する予想となっています。来週の中頃は雨が降りますが、春の雨で、今週のような寒の戻りとはならないでしょう。ただ引き続き、花粉の大量飛散にご注意ください。