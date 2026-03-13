中京テレビの阿部芳美アナウンサーが１３日、自身のＳＮＳで第１子男児を出産したことを発表した。

インスタグラムで「ご報告です」とはじめ、新生児が指を握る写真などを添え「先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！」（原文ママ）と伝えた。

「お腹の中ですくすくと育ち、『おぎゃーー！』と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います」と思いを記し、「無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです」と感謝をつづった。

阿部アナは２０１８年に中京テレビに入社。２２年５月に結婚したことを発表し、２３年１月に相手がサッカーＪ３讃岐所属の森勇人であることを公表した。２５年１２月に第１子妊娠を報告し、今年１月に産休入りしていた。

【報告全文】

ご報告です。

先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！

お腹の中ですくすくと育ち、「おぎゃーー！」と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います。

無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです。

妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました。

初めての育児は分からないことの連続で…「全てのことがこれであっているのか？」「ちゃんと息をしているか？」「暑くないか？寒くないか？」など次々と心配なことが浮かんできます（笑）

今後も悩みは尽きないと思いますので、先輩ママパパの皆さんに色々と教えていただきたいです。

私自身もきちんと体を休めながら、息子とともに少しずつ成長していけたらと思います。

これからもどうぞよろしくお願いします！！