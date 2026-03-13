ＢＴＳがソウル・光化門（クァンファムン）広場で行う「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」の開催が１週間後に迫る中、現地警察がテロの可能性を視野に入れ大規模な安全点検に乗り出し厳重に対応するとの立場を示したと１３日、現地メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。

記事によるとソウル警察庁はこの日、光化門一帯で安全点検を行い、テロの対応体制と人混みによる管理対策を同時に実施したという。警察は「公演当日に爆破脅迫予告があった場合、イベントの進行に大きな支障をきたす可能性がある」「分析対応チームを設置し脅迫内容の危険度を分析するなど、先制的に対応する計画だ」と伝えたとした。また、「爆破予告などの脅迫行為で、警察をみだりに稼働させたりイベントに支障をきたしたりした場合、拘束捜査を原則として最後まで追跡、検挙する」とした。

ライブ当日は、会場近くで車が急発進したり突進したりする状況に備え、主要道路や裏通りにサインボードカーや水タンク型バリケード、警察バスなどを配置して事件・事故を未然に防ぐといい、３０カ所の出入り口では会場内への危険物搬入を阻止するため、通り抜け型の金属探知機を設置し検索を強化する予定だという。

「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」は２１日、Ｎｅｔｆｌｉｘで同時生中継が行われる。