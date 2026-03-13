¡Ú ¤¬¤óÆ®ÉÂ ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡Öé¡Ëã¿¾¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÈ¯À¸¡×¡Ö½èÊý¤µ¤ì¤¿¹³À¸ºÞ¤ÎÌô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤·¤¿¡×
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ìô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤ÏºòÌë¤«¤é¡¡é¡Ëã¿¾¡Ê¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡Ë¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÈ¯À¸¡¡º£Ä«¡¡Á´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÀèÆü¡¡½èÊý¤µ¤ì¤¿¹³À¸ºÞ¤ÎÌô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×¤È¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìô¤Ïº£¸å¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î½ÐÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç2Æü´Ö¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ(ÆÃ¤ËÌÜ¤È¸ý¤ÎÃæ)¡×¡Ö£½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤Èº£¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô(²ÖÊ´¾É)¤ò°ì½ï¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤ ¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î¾ì¹ç)¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÌô¤ò°û¤à´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¡¤ªÌô¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤Ï¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Ìô¤Î´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ªÌô°û¤ó¤Ç¡¡º£Æü¤Ï¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥ç¡ÁÁá¤á¤Î¥°¥ó¥Ê¥¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÄÖ¤êÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤Ç¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¸å¡¢22ºÐ¤ÇNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Î¤¬¤óÆ®ÉÂ·Ð°Þ¡Û
2012Ç¯1·î¡§»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð
2017Ç¯3·î¡§¤¬¤ó¤Î¡ÖºÆÈ¯¡×¤ò¸øÉ½
2017Ç¯11·î¡§¤¬¤ó¤Î¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¤ò¸øÉ½
2023Ç¯1·î¡§¤¬¤ó¤Î¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¤ò¸øÉ½
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
