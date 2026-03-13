大阪府大阪市阿倍野区には、ようかんと旬のフルーツなどを組み合わせた大人気オリジナルスイーツ“キュベ”を販売する店がある。その店を二人三脚で営んでいるのは、仲が良い娘と父親だ。実は父親は、和菓子職人ではなく寿司職人！ 彼ら親子の秘話にスタジオ一同が感動した。

キュベを販売しているのは、2021年にオープンした『こたろう和（のどか）』。店頭だけでなく百貨店でも販売しており、巷で人気だ。ようかんの材料に欠かせない寒天は、「酸に弱くて固まりにくい」という性質があるが、こたろう和では3年間の試行錯誤の末に生み出した独自技術があるため、柑橘類をはじめとしたフルーツを取り入れている。

中でも一番フルーツを感じられるのが、高い糖度と香りを誇るみかん・麗紅（れいこう）を使った“麗紅みかんキュベ”。農林水産大臣賞を受賞した、和泉市の四季盛農園の麗紅を使い、職人が3日間かけてすべて手作りしている。

麗紅みかんキュベを試食したお笑いコンビ・ビスケットブラザーズは、「うんま～！」とビックリ！ 「とんでもなく高いゼリーで、食べた瞬間に果肉も感じて、1段上に舌触りがある。みかんが直接来る感じ！」「一瞬ようかんの舌触りやけど、みかんが向かってきて、鼻に抜けていく！」などと称賛した。

上段のベルガモットと下段のダージリンを一緒に食べると、口の中でアールグレイの味になる“アールグレイキュベ”も衝撃的！ 試食したビスケットブラザーズは、「初めベルガモットの柑橘の香りがきて、紅茶の香りに変わる。香りの変化がなめらかすぎ」「（香りが）口の中でふわ～っと流れる」「音楽みたいな感じ！」などと驚いた。

こたろう和を営むのは、父親とその娘だ。実は父親は、菓子職人ではなく寿司職人！ こたろう和は、寿司とようかんの専門店なのだ。

対する娘は、「昔は和菓子屋さんに勤めていたこともあったんですけど、アレルギーがひどくて一回夢を諦めたんです。他の仕事とかもしていたんですけど」とのこと。「どうしても夢を諦めきれなくて。ちょうど父がここをリニューアルオープンするってなったときに『一緒にやれへん？』って声かけた」そうだ。当時愛娘からの申し出に父親は、「すっごい嬉しかった」と振り返った。

満面の笑顔を見せた父親に「やすとも」こと海原やすよ ともこらスタジオ一同は、「本当に嬉しそう！」とニッコリ。「（キュベと寿司）どっちもめっちゃおいしそう」「寿司食べてデザートであれ（キュベ）食べられる」「どっちもおもたせでめっちゃいい」などと盛り上がった。

なお、こたろう和は、やすともが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）3月5日放送回で紹介された。ほかにもビスケットブラザーズは同放送回で、中崎町で創業110年を超える老舗果物店の果実菓子店『FRUITIERE KIMURA』（フルティエールキムラ）の新フルーツゼリーや、天満の路地裏にたたずむFluor酒果場（フルオールサカバ ）のフルーツイタリアンを味わった。

