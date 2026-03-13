TBS NEWS DIG Powered by JNN

·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤¬³«ºÅ¤·¤¿AMUSE Audition 2025-26¡Ö»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÀÐÅ¸¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼ø¾Þ¼°¤¬13Æü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂçÍ§Î´Í¤¡Ê15ºÐ¡Ë¡Û¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê ±þÊç¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Î¸ø¼°LINE¡×Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡ÖµÈÂôÎ¼¡×



º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬º£ÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¤ò»£¤ê²¼¤í¤¹Å¸¼¨´ë²è¡Ö»ä¤¬»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿½÷Í¥Å¸/ÇÐÍ¥Å¸¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëËþ12ºÐ¡Á25ºÐ¡ÊÀ­ÊÌÉÔÌä¡Ë¤ÎÊý¤òÊç½¸¡£±þÊç¼Ô5000Ì¾¤ÎÃæ¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçÍ§Î´Í¤¤µ¤ó¡Ê15ºÐ¡¦µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡Ë¡£

 



½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òµÆÃÏñ¥°ìÏº¤µ¤ó¡Ê17ºÐ¡¦ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£

 

¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë郄¶¶Àô¤µ¤ó¡Ê16ºÐ¡¦Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3Ì¾¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹±¾¾Í´Î¤¤µ¤ó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤µ¤ó¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¤µ¤ó¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÍ§¤µ¤ó¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î3Ì¾¤Ë¤è¤ë¼èºà²ñ¤¬¼Â»Ü¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ËÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï­à¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤â»Ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤ó¤Æ¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÎÄ«¤Þ¤ÇÌ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤­¤Þ¤·¤¿­á¤ÈÈ¯É½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¡¢±þÊç¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ÏÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï­àÊ¡»³¤µ¤ó¤Î¸ø¼°LINE¤«¤é¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿­á¤È¹ðÇò¡£

 



Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï­à¿§¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦±éµ»¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿­á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



º£¸å¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­à¸«¤¿¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤ÇÊª¸ì¤Ë°ú¤­¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤­á¤È¡¢¸ì¤ê­àÎø°¦·Ï¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤­á¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÂçÍ§¤µ¤ó¤¬¡ÖÂæËÜ¤Î³Ð¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¹±¾¾¤µ¤ó¤Ï­à¿çÌ²³Ø½¬¡£Ä¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤ÏÏ¿²»¤·¤ÆÄ°¤­¤Ê¤¬¤éºî¶È¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¸å¤Ï¡¢¿²¤Æµ¯¤­¤¿¤éÂæ»ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë­á¤È¹±¾¾¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ð¤¨Êý¤òÅÁ¼ø¡£

 



¿·¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤¹ç¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÂçÍ§¤µ¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä­à²¿²ó¤âÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº¬µ¤¤Èµ¤¹ç¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤í¤¦­á¤È¡¢·ãÎå¡£

 



ºÙÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÂ¾¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀöÌÌ½ê¤ÇÈâ¤òÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ°éºÂ¤ê¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç³Ð¤¨¤­¤ë´Ä¶­¤òºî¤ë­á¤Ê¤É¸åÇÚ¤Ë¿¿·õ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£

 



¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ø¶È¤Ï²¿¤¬ÆÀ°Õ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÍ§¤µ¤ó¤¬¡Ö¼Ò²ñ¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤À¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

