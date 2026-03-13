【第49回日本アカデミー賞】北川景子・長澤まさみ・倍賞千恵子・広瀬すず・松たか子が華やか競演 優秀主演女優賞を受賞
日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、優秀主演女優賞を受賞した北川景子（『ナイトフラワー』）、長澤まさみ（『ドールハウス』）、倍賞千恵子（『TOKYOタクシー』）、広瀬すず（『遠い山なみの光』）、松たか子（『ファーストキス 1ST KISS』）の5人がレッドカーペットに登場。華やかな装いで会場を彩り、観客から大きな拍手と歓声が送られた。
北川は『探偵はBARにいる3』（第41回）で優秀助演女優賞を受賞して以来、今回が2度目の受賞。長澤は優秀主演女優賞6回、優秀助演女優賞2回の受賞歴を誇り、『MOTHER マザー』（第44回）では最優秀主演女優賞、『キングダム』（第43回）では最優秀助演女優賞を獲得している。
倍賞は優秀主演女優賞7回、優秀助演女優賞1回を受賞しており、『遥かなる山の呼び声』『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』（第4回）で最優秀主演女優賞に輝いている。広瀬はこれまでに優秀主演女優賞4回、優秀助演女優賞3回の受賞歴を持ち、『三度目の殺人』（第41回）で最優秀助演女優賞を受賞。松は優秀主演女優賞5回、優秀助演女優賞1回の受賞歴があり、『ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜』（第33回）では最優秀主演女優賞を獲得している。
優秀賞受賞者には、彫刻家・流政之氏がデザインした日本アカデミー賞の象徴ともいえるブロンズ像が授与された。
今回の日本アカデミー賞は、2025年1月1日から12月31日までに日本国内で公開された映画作品が対象。授賞式の司会はフリーアナウンサーの羽鳥慎一と、昨年『あんのこと』で最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務めた。
