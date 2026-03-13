お笑いコンビ「FUJIWARA」原西孝幸（55）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。5年間、困っているというメールについて言及した。

番組で「選択をミスったこと」についてトーク。そこで原西は「娘が5年前、15歳の時にウエブサイトから下着を買いたい」と言い出したことを回想した。

クレジットカードで購入する際、原西は「詐欺に遭ったら危ない」と思い、自らの携帯で購入することを勧めた。「そしたら、次の月からそのウエブサイトからメールが来る」といい、番組で実際に送られてくるメールを紹介した。

そこには「原西孝幸様、こんにちは！孝幸様はブラジャーをどのように収納されていますか？」という文言が。原西は「ブラジャーの整理の仕方とかを凄く教えてくれたりするんですけど、僕に来ているんですよ」と宛先が「原西孝幸」になっていることに困惑しており、これには上沼恵美子も大爆笑した。

「これが毎月来るんですよ」と女性用下着の情報などがこまめに送られてくるといい、「（携帯電話を）落として誰かに見られたら、変態のブラジャーマニアと思われるじゃないですか」と誤解されそうなことに困惑しているという。

「5年間、毎月ブラジャーのプチ情報がやってくるんです」と話すと、上沼も「それはいらんな」と笑いながらも困惑の原因に納得していた。