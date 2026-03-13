北海道産牛乳を無料試飲！ホワイトデーに″白″い牛乳を贈る体験型イベント「ギガミルク −White Day−」を東京・渋谷で開催《3月14日限定》

面白法人カヤックは、JA全農や大手食品・飲料メーカーが推進する「ニッポンエールプロジェクト協議会」の一環として、2026年3月14日に「ギガミルク −White Day−」を東京・渋谷ストリームで開催します。

トリックアートなどコンテンツも満載

学校給食が止まり、牛乳の消費が落ち込む春休み期間。今回、酪農家への応援につながるようなイベントが開催されます。

ホワイトデーの「3.14」にちなんで、北海道牛乳計314リットル（約600人分）を無料で試飲できます。

配布カップには、牛の斑点をハートに見立てたデザインが描かれています。また、牛乳を注ぐと「ぎゅうにゅう」の文字が浮かび上がるハートフルな仕掛けにも注目です。

そのほかにも、トリックアートやフォトスポットなど、楽しい体験コンテンツが用意されています。

・「巨大牛乳パック」トリックアート

"牛1頭が1年間に出す牛乳の量＝8000L"に相当する巨大パックが床面に描かれていて、指定の角度から撮影すると、地面から巨大な牛乳パックが飛び出してきたような写真を撮影することができます。

・バックハグ・フォトスポット

牛からの愛を感じられるような「バックハグ」スポットも設置。

・展示「知ってミルク」と「ミルクイズ」

酪農家の日常や生乳の秘密を学べる展示コーナーも用意されています。クイズに挑戦することで、毎日飲んでいる牛乳の裏側にあるストーリーをさらに身近に感じることができそう。

「ギガミルク −White Day−」の会場は渋谷ストリーム・稲荷橋広場（東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号）。11時から17時まで開催されます。

東京バーゲンマニア編集部