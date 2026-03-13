株式会社アミューズが開催したオーディション「AMUSE Audition 2025-26 『私が撮りたかった俳優の原石展』」のグランプリ授賞式が、3月13日に展示展会場のHIROO GALLERYにて開催された。

2025年6月よりスタートした本オーディションは、アミューズの新人俳優発掘オーディションと、世界的フォトグラファー・濱田英明が話題の俳優を撮り下ろす新進気鋭の展示企画『私が撮りたかった女優展／俳優展』がコラボレーション。全国から俳優業に興味のある満12歳～25歳（性別不問）を募集し、約5,000名がエントリーを果たした。1次の書類審査、全国6カ所で行われた2次審査、そして3次審査を経てファイナリスト5名が選出され、現在開催中の写真展での来場者投票の結果も選考に加えられ、各賞が決定した。

栄えあるグランプリに輝いたのは、宮城県出身の15歳・大友隆佑（おおともりう）。準グランプリには栃木県出身の17歳・菊地颯一郎（きくちそういちろう）、審査員特別賞には長野県出身の16歳・髙橋泉（たかはしいずみ）が選出された。当日の授賞式には、本オーディションのアンバサダーを務めた恒松祐里、細田佳央太、新原泰佑も登壇し、新たな才能の誕生を祝福した。

受賞の3名はそれぞれ感謝の思いを述べた。

「まだ全然実感がなくて信じられないです。ここまでこれたのは支えてくれた家族や周りの方々のおかげだと思っています。これからもこの気持ちを忘れないで、俳優として頑張っていきたいです」（髙橋）

「準グランプリという賞をいただけたことを光栄に思います。ありがとうございます。まだ実感はわかないのですが、このオーディションに関わってくださった方に恥じないように、何年か経ったときに、『あの子を選んで良かった』と思ってもらえるように頑張っていきたいです」（菊地）

「まさか自分がこんなに大きい賞を取れると思っていなくて。まだ実感はわいてないのですが、オーディションを受ける時に支えてくれた家族のみんなに感謝してこれから頑張っていきたいです」（大友）

アミューズの依田剛大氏は、各受賞者への評価のポイントを語った。審査員特別賞の髙橋については「独特の感性や個性。唯一無二の俳優として活躍できる」、準グランプリの菊地については「爽やかさと清らかなかわいげと内に秘めた強い意思」、そしてグランプリの大友については「オーディションのテーマでもあった“原石”感と、観るものに何かを想像させてくれる力」があったと絶賛した。

アンバサダーとして登壇した新原は、ファイナリストたちを前に「本当にカッコいいし美しい。原石から光るものを磨いていくことを楽しんでほしいです」とコメント。細田は「みんなちゃんとしている。僕の10代の頃よりどっしりしている」と感心した様子を見せ、恒松は「初めてお芝居をした時の『ゼロ』の状態を見ることができてよかった。純粋なまま楽しんでいる皆さんが素敵でした」と温かいエールを送った。

また、グランプリの大友から「台本の覚え方を教えてください」と質問が飛ぶと、先輩俳優たちはそれぞれのアプローチを伝授。恒松が「私は睡眠学習のように、寝る前に読んで覚える」と答えると、新原は「気合！」と冗談交じりに言いつつ、「また別の機会にしっかり伝えます」、細田は「とにかく反復して泥臭く読む」と明かし、会場を沸かせた。

グランプリを受賞した大友は、オーディションに応募したきっかけについて「お母さんが福山雅治さんのファンで、公式LINEからこのオーディションの案内が届いて。それで『やってみたら？』と言われて応募しました」と初々しく明かした。

授賞式直後には大友隆佑へのインタビューも行われた。大友はグランプリを獲得した率直な気持ちについて、「まさかファイナリストに残るとも、グランプリを取れるとも思っていませんでした。昨日までずっと夢だと思っていて、今日の朝も夢だと思っていて……今やっと実感が湧いてきた感じです」と、まだ緊張の残る表情で語った。

オーディション期間の半年間を通じた自身の変化については、「俳優をやりたいという思いがさらに強くなりました。顔つきも変わったと思いますし、普段の自分とは違う自分を発見できました」と確かな成長を実感したそう。撮影を通じて「背筋を良くしようと姿勢を気にしたり、カッコよく見える角度が少しわかってきました」と、表現することの楽しさも掴み始めていることを明かした。

大友の目標とする俳優は「吉沢亮」。彼の主演ドラマ『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）に触れたことが、俳優を目指す大きなきっかけになったそうだ。今回の審査を通じて初めて“演じる”ことと向き合った大友は、「自分じゃない違う人になりきって、いつもの自分を消してその人になるのが大事かなと思います」と、真っ直ぐな言葉で表現することの奥深さを口にした。また、共演してみたい俳優としては、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』での演技が心象的だったという黒崎煌代の名前を挙げた。

自身の名前がこれから世に出ていくことについては「ちょっと恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべながらも、「自分じゃない役で、観ている人を物語に引き込めるような人になりたいです。そして10年後は、今日登壇してくださったアンバサダーの皆さんのように、後輩から憧れられる先輩になりたいです」と未来を見据えた。

また、本写真展の撮影を手掛けた濱田から、ファイナリストたちへ向けて下記の手紙が届けられた。

●濱田英明からファイナリストへの手紙ファイナリストのみなさんへ

海辺で石を見つけるのが好きです。白くてすべすべした石、海よりも深い碧の石、丸くて可愛らしい石、軽くて艶のある石。ふと目が合って、「これだ」と思う。そんな出会いに、いつもときめきます。

たとえ宝石ではなくても、一つ一つ、色や形、模様や質感が違うように、みなさんにもそれぞれの「らしさ」があり、それを見つけてくれる人たちがきっといます。偶然出会ったその輝きが、いつしか誰かにとっての大切な宝物のような存在になっていくのかもしれません。

みなさんがこれからどんな道を歩んでいくとしても、いつか今日のことを忘れてしまう日が来たとしても、ここで感じた心の煌めきが、ふとしたときに、あなたを救う日が来るはずです。またどこかで会える日を楽しみにしています。

濱田英明

（文＝石井達也）