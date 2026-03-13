『異世界転生騒動記』のTVアニメ化が決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。

本作は、高見梁川による三位一体の成り上がりストーリーを描いた同名ライトノベルを原作とする作品。シリーズ累計発行部数は135万部を突破している。

マウリシア王国の貴族コルネリアス伯爵家の嫡子・バルド。その体の中には上杉家に仕えた戦国武将・岡左内とケモミミを愛するオタク高校生・岡雅晴の魂が入り込んでいた。守銭奴武将の左内の魂はバルドの商才と武芸を磨き、現代人である雅晴の知識は数々の発明と莫大な利益をもたらしていく。つの魂がひとつになって、領地経営や戦闘で頭角を現していくバルド。やがて彼は国の命運すら左右する存在に……。

公開されたティザービジュアルには、貴族、武将、オタクという3つの魂を宿した主人公・バルドの姿が描かれている。

また、バルド役を小林裕介が演じることも決定。本作への出演に際し小林は、「三人分の知恵を駆使して内政を担い、戦いを生き抜き、仲間たちと成り上がっていく物語を楽しみにしていてください！」とコメントを寄せている。

さらに、TVアニメ化を記念して、描き下ろしお祝いイラスト色紙のプレゼントキャンペーンの実施が決定。TVアニメ「異世界転生騒動記」公式Xアカウントをフォロー、対象投稿をリポストしてた方の中から抽選で5名（各1名）にプレゼントされる。

■コメント・高見梁川（原作）読者の皆様の応援やりりんら先生、ほのじ先生、制作会社様等たくさんの方々のご協力をいただき、このたび『異世界転生騒動記』アニメ化の運びとなりました。心より感謝御礼を申し上げます。私事ながら、三十年来の好きな役者様の参加をいただき、心から胸を高鳴らせております。作者も皆さまと同じ、一視聴者としてアニメを楽しませていただく思いです。なにとぞよろしくお願いいたします。

・りりんら（原作イラスト）「異世界転生騒動記」アニメ化、おめでとうございます！とても嬉しく、そして驚いています。夢のようです。バルドくん達の活躍と物語を、アニメーションという形で見られるのが今から楽しみです！

・ほのじ先生（漫画）どうも、ほのじです『異世界転生騒動記』アニメ化おめでとうございます！まさかアニメ化するとは…漫画ではできないアニメならではの表現や演出があったりするのかなぁと気になったり、今から楽しみですね

・小林裕介（バルド役）バルド役を担当致します！三つの人格をもつという、魅力的ながら難しいキャラクターです！ 三人分の知恵を駆使して内政を担い、戦いを生き抜き、仲間たちと成り上がっていく物語を楽しみにしていてください！（文＝リアルサウンド編集部）