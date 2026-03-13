セガ フェイブが、『ポケットモンスター』30周年を記念した雑貨プライズシリーズを3月13日より全国のゲームセンターおよびオンラインクレーンサービスにて順次展開することが発表された。

【画像あり】カントー地方からパルデア地方までラインナップ 現在発表されている商品

本シリーズは、カントー地方からパルデア地方までの9地方のポケモンたちをモチーフにした特別デザインの雑貨プライズで、3月13日から10月にかけて毎月新商品が登場する。

第1弾として3月13日に登場するのは、「ヒトカゲ」「ゼニガメ」「フシギダネ」などカントー地方のポケモンたちが描かれた「プラチナムザッカリュック～カントー地方～」（全2種）だ。

翌週の3月19日には、「ルギア」「ホウオウ」といった伝説のポケモンや「アンノーン」がアソートされた「アクリルキーチェーンVol.2～ジョウト地方～」（全34種）が登場する。

4月以降も、ホウエン地方のトートバッグ（4月17日）、シンオウ地方のポケットいっぱいボックス（5月22日）と続き、10月まで毎月新アイテムが展開される予定だ。製品の詳細や取扱店舗情報は公式サイト「セガプラザ」にて順次公開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）