『ファイナルファンタジーXIV』の展覧会『光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-』が、東京・大阪にて開催されることが発表された。あわせて、展示内容の一部やグッズ情報、チケット情報が公開された。

本展覧会は、スクウェア・エニックスが開発・運営する『ファイナルファンタジーXIV』の「新生エオルゼア」から「黄金のレガシー」までの軌跡を辿る内容となっている。

展示のみどころとして、作中でもおなじみのエーテライトプラザや、等身大のエメトセルク、水晶公などの大型展示物が用意されることが明らかになった。

記念グッズ情報の第1弾も公開された。

ゆるパレット アンブレラマーカーコレクション（全8種 / 660円）、ヴァンガード・キャスター風ジップパーカーおよびヒーラー風ジップパーカー（各16,500円）、コマンダー・シャーククッション（6,600円）などがラインナップされている。物販購入特典として「ロゴピンズ」が用意される。

東京会場は4月25日から5月10日まで池袋・サンシャインシティ文化会館ビル3F 展示ホールCにて、大阪会場は5月30日から6月14日まで大阪南港ATC Galleryにて開催される。

チケットは前売の日時指定券が3,200円（税込）、当日券が3,500円（税込）。先行抽選受付は3月20日17時から3月29日23時59分まで行われ、当選発表は4月1日20時以降を予定している。入場特典として「コンテンツサポーター ステッカー」が配布される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）