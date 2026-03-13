日建連表彰×人気漫画『サラリーマン山崎シゲル』YouTube&TikTokで公開中！

一般社団法人日本建設業連合会（「日建連」）は、建設業の魅力を伝えることを目的に、シリーズ累計30万部突破の人気漫画『サラリーマン山崎シゲル』とコラボレーションしたアニメコンテンツを制作し、2025年12月16日から2026年3月15日まで、特設サイトにて公開しています。

また、日建連YouTubeチャンネルおよび山崎シゲル公式TikTokでも見ることができます。

■建築物や土木プロジェクトの魅力を伝えるショートアニメ制作

今回の企画は、日建連表彰を受賞するような素晴らしい建築物・プロジェクトを通じて、私たちの日常の「安心」や「便利」を造っている建設業の魅力を広く伝えるために、「漫画」を採用しました。

シリーズ累計30万部を超える人気漫画『サラリーマン山崎シゲル』とのコラボにより、特にSNSやショート動画コンテンツに親しむ若年層に対して、親しみやすく、かつ建設業の本質的な魅力を伝えられるコンテンツに仕上げています。

「ものづくり」「新技術」「スケール」「インフラ」の4つのテーマで構成されるアニメコンテンツでは、DX（デジタルトランスフォーメーション）やロボットを活用した先進的な現場の姿や、ダム・橋・高層ビルなど大規模プロジェクトのスケール感、チームで成果を創り上げる達成感など、建設業ならではのやりがいと連帯感、プロジェクトの醍醐味を、クスッと笑える山崎シゲルのコミカルなキャラクターを通じて紹介しています。

日建連では、60年以上の長きにわたり優れた建築物を表彰してきた「BCS賞」および、生活、経済を支える社会基盤である土木構造物の施工プロセスを重視する新たな「土木賞」の二つの賞で構成し、我が国の建築物の伝統と社会基盤の存在価値を顕彰する制度「日建連表彰」を2019年に創設しています。

第6回目となる「日建連表彰2025」では、BCS賞80件、土木賞44件の応募の中から、「第66回BCS賞」15件および「第6回土木賞」12件（特別賞2件を含む）の全27件を決定しています。次年度以降も、優良な建造物、プロジェクトを表彰する「日建連表彰」を広く後世に残すべく続けていきます。

■『サラリーマン山崎シゲル』著者 田中光さん コメント

普段、何気なく目にしている建造物や建築物。それらが完成するまでに携わった多くの方々の姿を思い浮かべながら描かせていただきました。今回ご依頼をいただき、この建造・建築という営みに、自分もわずかながら関われたようで、とても嬉しく思います。

[プロフィール]芸人、ギャグ漫画家、イラストレーター。

京都府出身。グレープカンパニー所属。 漫画家としての代表作に『サラリーマン山崎シゲル』、『私たち結婚しました』など。 現在『つまねこ〜妻とねこの話〜』をヤンマガWebにて連載中。 2019年に「たなかひかる」名義で自身初の絵本『ぱんつさん』を発表し、第25回日本絵本賞を受賞。その後も絵本『ねこいる！』を出版するなど、漫画連載の他、絵本、広告、テレビ番組とのタイアップなど活動は多岐にわたる。

■アニメコンテンツ概要

＜公開期間＞2025年12月16日〜 2026年3月15日

＜公開先＞

・日建連表彰2025 PR特設サイト https://www.nikkenren.com/sougou/award/2025/

・日建連YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCQ1wjucsmCCi5B7FTtW5SaQ

・山崎シゲル公式TikTok https://www.tiktok.com/@yamasakishigeru_anime

＜テーマと内容＞

力を合わせてつくりあげる喜びや達成感、ものづくりに挑むやりがい、最新技術を駆使した現場、スケールの大きなプロジェクトに挑む醍醐味、人の暮らしを守る誇りなどを伝えています。

第1話 ものづくり

https://www.youtube.com/watch?v=BvuvJPoLhUA

第2話 新技術

https://www.youtube.com/watch?v=hGbVNVEPlnM&t=2s

第3話 スケール

https://www.youtube.com/watch?v=X8FzT_hc1N0

第4話 インフラ

https://www.youtube.com/watch?v=bd4c4ML-vug

◇『サラリーマン山崎シゲル』について

お笑い芸人・田中光さんが描くSNSショート漫画。サラリーマン山崎シゲルと部長が繰り広げる、予測不能でくすっと笑える、シュールで独特な『異常な日常』を描いた物語。2013年からTwitter（現X）に1コマ漫画を投稿し始めてから瞬く間に話題になり、2014年には書籍化。2024年からはTikTokでアニメ配信開始とSNSを中心に今人気の作品です。

アニメクレジット：©︎田中光／アニメ『サラリーマン山崎シゲル』製作委員会

アニメ公式サイト：https://yamasakishigeru.com/

アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yamasakishigeru_anime

（エボル）