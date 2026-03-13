リカバリーウェア、どんな時に着てる？　全国の男女300名に「リカバリーウェアの着用シーン」を調査してみた

快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド」を運営するムーンムーンはこのほど、リカバリーウェアを着用したことがある全国の男女300名を対象に、「リカバリーウェアの着用シーン」に関する調査を実施しました。

就寝時のケアアイテムとして注目を集めるリカバリーウェア。実際の着用者は、日常生活の中でどのようなシーンで活用しているのでしょうか。

調査の結果、着心地や機能性は高く評価されている一方、外出時の着用には“見た目の壁”が存在するという、生活者のリアルな本音が浮き彫りとなりました。

■調査背景

リカバリーウェアは、就寝時のケアアイテムとして認知が広がる一方で、日常生活の中でどのようなシーンまで活用されているのかについては、十分に可視化されていません。

着心地の良さや温かさといった機能性が評価される中で、「部屋着としても使えるのか」「外出時にも着用できるのか」といった疑問や期待を持つ消費者も一定数存在すると考えられます。

そこで同調査では、リカバリーウェアの着用経験者を対象に、日常生活における具体的な着用シーンと、外出時の着用に対する意識を把握することを目的に調査を実施しました。

■着用シーンは「睡眠時のみ」が過半数、「部屋でくつろぎ時」が3割超に

「Q1. リカバリーウェアを着用しているシーンをすべて教えてください」と聞いたところ、以下の結果となりました。

・睡眠時のみ（パジャマ）：54.4％

・部屋でくつろぎ時（ラウンジウェア）：34.1％

・インナータイプを常時着用：4.2％

・運動時（スポーツウェア）：3.8％

・近所への外出（ワンマイルウェア）：2.8％

・通常の外出時もウェアタイプを着用：0.7％

約9割が「睡眠時」または「家の中」での着用にとどまっており、外出用途はごく少数という実態が明らかとなりました。

■就寝時以外に着用する理由は「着心地が良い」「軽くて動きやすい」

「Q2. リカバリーウェアを就寝時以外にも着用する理由を教えてください」との設問では、以下の結果に。

・着心地が良い：24.9％

・軽くて動きやすい：23.2％

・シルエットがきれい：14.6％

・温かい：14.2％

・着替えが面倒：9.0％

・その他：14.1％

理由の半数以上が“機能性・快適性”に。一方で、見た目に関する評価は限定的であることがうかがえます。

■一日の中で最も着用される時間帯は「就寝中」が約7割

「Q3. 一日の中でリカバリーウェアを最もよく着用する時間帯はいつですか？」と聞いたところ、以下の結果となりました。

・就寝中：66.7％

・昼〜夕方：22.3％

・夕方〜夜：6.7％

・朝〜昼：4.3％

着用時間帯は就寝中が中心となっており、リカバリーウェアが主に夜間のケア用途として利用されている実態がうかがえます。

■想定していた着用シーンは、3人に2人が「想定どおり」

「Q4. リカバリーウェアは購入前に想定していたよりも、実際に着用できるシーンは多かったですか？」と聞きました。

・想定どおりだった：66.3％

・想定より多かった：24.3％

・想定より少なかった：9.4％

約9割が「想定以上・想定どおり」と回答し、使い道自体への不満は少ないことがわかります。

■外出時に必要な要素、約2割が「デザイン性の高さ」と回答

「Q5.「外出時も着用したい」と思うリカバリーウェアに必要な要素は何ですか？」という設問では、

・デザイン性が高い：19.0％

・防寒性がある：14.7％

・日常服と合わせやすい：12.8％

・軽い着心地：12.3％

・季節に合わせた素材感：11.5％

という結果に。外出時には、機能性よりもまず「見た目」が重視されている点が特徴的です。

その他：29.8％では、「洗濯耐久が高い：9.0%」「シルエットがきれい：8.3%」「フードやポケットなどの機能性：4.9%」 などがありました。

■調査結果のまとめ

今回の調査から、リカバリーウェアは「着心地が良く、温かい」という点では高く評価されている一方、外出時の着用にはデザイン性やコーディネートのしやすさが大きなハードルとなっていることが明らかになりました。

多くの人が部屋着やパジャマとしては満足しているものの、「そのまま外に出られるか」という点では、依然として心理的な壁があるようです。

一方で、外出時の着用に必要な要素としては、デザイン性や日常服との合わせやすさを挙げる声も多く、こうした条件を満たすことで、リカバリーウェアの着用シーンが広がる可能性が示されました。

■調査概要

調査期間：2026年1月7日〜1月11日

調査対象：全国の20〜60代男女300名

調査方法：インターネット調査

実施機関：快眠ランド（ https://intiinti.com/goodsleep/ ）

（エボル）